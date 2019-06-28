Çevre dostu çamaşır! Haftalarca giyin yıkamanıza gerek yok

Sürdürülebilir malzemelerden üretilen ve yüksek teknoloji ürünü olarak piyasaya sürülen 'Organic Basics' 2015 yılında ilk mağazasını açtı. % 100 geri dönüştürülmüş naylondan üretilmiş, ileri teknoloji ürünü koku giderici iç çamaşırları üreten firma çevre dostu olmalarının yanı sıra sık sık çamaşır yıkama ihtiyacını azaltarak tüketiciye yardımcı olmayı umuyor.

Dört Danimarkalı genç, yeni kurdukları Organic Basics şirketinden çıkardıkları buluşla; haftalarca yıkanmayan iç çamaşırı sunuyorlar. 20'li yaşlarında olan bu dört gencin bulduğu iç çamaşırının ayda sadece birkaç kez yıkanması yeterli.

'Çığır açan' tasarımın arkasındaki temel fikir, iç çamaşırınızı normalde olduğundan çok daha az yıkamanız ve bu şekilde çevreye katkıda bulunmanız.

27 yaşındaki CEO Mads Fibiger diğer arkadaşlarıyla birlikte bulduğu ürün için şunları söyledi: “İşimiz sürdürülebilir bir moda. Sırf marka diye pahalı iç çamaşırları satın almak, giymek, yıkamak ve sonunda onları kısa sürede çöpe atmak korkunç bir kaynak israfıdır."