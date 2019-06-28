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Çevre dostu çamaşır! Haftalarca giyin yıkamanıza gerek yok

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 28.06.2019 17:23 | Son Güncelleme

Kirli çamaşırların göz açıp kapayıncaya kadar yığılması maalesef çamaşır yıkamayı keyifsiz bir hale getiriyor. Kopenhag merkezli bir marka ise bu soruna bir çözüm buldu ve görünüşe göre haftalarca yıkamanız gerekmeyecek. Firma bunu ileri teknoloji ürünü ve çevre dostu olarak tanımlıyor.

Çevre dostu çamaşır! Haftalarca giyin yıkamanıza gerek yok

Sürdürülebilir malzemelerden üretilen ve yüksek teknoloji ürünü olarak piyasaya sürülen 'Organic Basics' 2015 yılında ilk mağazasını açtı. % 100 geri dönüştürülmüş naylondan üretilmiş, ileri teknoloji ürünü koku giderici iç çamaşırları üreten firma çevre dostu olmalarının yanı sıra sık sık çamaşır yıkama ihtiyacını azaltarak tüketiciye yardımcı olmayı umuyor.

Dört Danimarkalı genç, yeni kurdukları Organic Basics şirketinden çıkardıkları buluşla; haftalarca yıkanmayan iç çamaşırı sunuyorlar. 20'li yaşlarında olan bu dört gencin bulduğu iç çamaşırının ayda sadece birkaç kez yıkanması yeterli.

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We like to keep things simple, but sometimes, sustainability can be pretty technical. That means cutting corners is a big no-no.⠀ ⠀ SilverTech Active is treated with a safe, bluesign and Oeko-Tek approved recycled silver salt called Polygiene. Polygiene is a nano-silver free textile treatment that keeps it fresher for longer, so that you can cut back on the significant environment impact created though repetitive washing and drying. All the better for you and the planet. ⠀ Being bluesign and OekoTek approved actually means a great deal. For one, the silver treatment remains permanently on the fabric, and it also never interferes with the natural flora and fauna of the human skin or the environment. Basically, they’re the highest environment standard a textile can meet. ⠀ ⠀ Now, come and meet the new the sports bras and leggings. They breathe, keep you dry, keep you fresh and look damn nice.⠀ ⠀ Coming soon.⠀ ⠀ #organicbasics #recycledfashion

Organic Basics (@organicbasics)'in paylaştığı bir gönderi ()

'Çığır açan' tasarımın arkasındaki temel fikir, iç çamaşırınızı normalde olduğundan çok daha az yıkamanız ve bu şekilde çevreye katkıda bulunmanız.

27 yaşındaki CEO Mads Fibiger diğer arkadaşlarıyla birlikte bulduğu ürün için şunları söyledi: “İşimiz sürdürülebilir bir moda. Sırf marka diye pahalı iç çamaşırları satın almak, giymek, yıkamak ve sonunda onları kısa sürede çöpe atmak korkunç bir kaynak israfıdır."

Genç girişimcilere göre ne kadar sık iç çamaşır giydiğiniz, bu iç çamaşırları yıkamak için harcanan su çevre üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Görünüşe göre, külotlarınızı yıkamaktan kurtulmanızı sağlayacak bu ürünlerin içinde bulunan gizli silah gümüşün ta kendisi. Gümüş antimikrobiyaldir ve hatta bu nedenle NASA tarafından astronotlar için suyu arıtmak için kullanılır.

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Meet Marianne and Amalie from @astropodpodcast.

Organic Basics (@organicbasics)'in paylaştığı bir gönderi ()

Bu iç çamaşırı, yenilikçilere göre tüm bakteri ve kokuların yüzde 99,9'unu yok eden gümüş bir formül kaplaması içeriyor. Mads Fibiger formülle ilgili, "Gerçekten işe yarıyor! İç çamaşırlarınızı uzun süre yıkamadan giyebilirsiniz. Böylece su ve enerji israfını azaltırken zamandan ve paradan da tasarruf edersiniz." dedi.

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Organic Basics Mads Fibiger

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