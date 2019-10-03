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"Çevre dostu kaynaklara yönelinmesi insanlığın geleceği için önemli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Texas Tech University'de görevli Prof. Dr. Todd Alan Anderson: - "Şimdiden gereken önlemler alınmadığı takdirde küresel ısınmadan ilerleyen yıllarda bütün canlılar ciddi oranda etkilenecektir" - "Çevreye zarar vermeyen çevre dostu alternatif kaynaklara yönelinmesi, insanlığın geleceği için son derece önemli ve gereklidir"

ERZİNCAN (AA) - ABD'deki Texas Tech University'de görevli Prof. Dr. Todd Alan Anderson, şimdiden gereken önlemler alınmadığı takdirde küresel ısınmadan ilerleyen yıllarda bütün canlıların ciddi oranda etkileneceğini belirterek, "Çevreye zarar vermeyen çevre dostu alternatif kaynaklara yönelinmesi, insanlığın geleceği için son derece önemli ve gereklidir." dedi.

Texas Tech University Çevre ve İnsan Sağlığı Enstitüsünde görevli Anderson, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemah Meslek Yüksekokulundaki "Küresel Isınma ve İklim Değişikliği" konulu seminerde yaptığı konuşmada, özellikle karbondioksit miktarının her geçen gün atmosferde artış gösterdiğini söyledi.

Karbondioksit miktarındaki artışın paralel sera etkisine ve bu etkinin de iklim değişikliğine neden olduğuna dikkati çeken Anderson, şöyle konuştu:

"Küresel ısınma buzulların erimesine ve yüksek kesimlerde kar kütlelerinin ciddi oranda azalmasına sebep oluyor. Yapılan çalışmalar ve gözlemlerde erime artık çok daha net görülebiliyor. İklimde var olan değişmelerin küresel ısınma ile meydana geldiği bilim insanlarının birçoğu tarafından artık kabul edilmeye başlandı. Şimdiden gereken önlemler alınmadığı takdirde küresel ısınmadan ilerleyen yıllarda bütün canlılar ciddi oranda etkilenecektir.

Çevreye zarar vermeyen çevre dostu alternatif kaynaklara yönelinmesi, insanlığın geleceği için son derece önemli ve gereklidir."

Kemah Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Etem Osma da Prof. Dr. Anderson'u ilçede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara yüksekokulun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Seminere Kemah Kaymakamı İsmail Demir, Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Kemah Prof. Dr. Todd Alan Anderson Seminer

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