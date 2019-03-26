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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Beyoğlu'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 19:07 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Beyoğlu, Kasımpaşa ve Piyalepaşa için beton riskini sıfıra indireceğiz ve buradaki sosyal donatı imkanlarını en iyi hale getireceğiz"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Beyoğlu, Kasımpaşa ve Piyalepaşa için beton riskini sıfıra indireceğiz ve buradaki sosyal donatı imkanlarını en iyi hale getireceğiz." dedi.

Bakan Kurum, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanlığı önünden bindiği seçim otobüsünden vatandaşları selamlayarak, bez torba ve çocuklara oyuncak dağıttı.

Piyalepaşa Mahallesi'nde seçim otobüsünden halka hitap eden Kurum, Okmeydanı'nın kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu, vatandaşların sosyal donatı alanlarının olduğu, geniş sokaklı, deprem riski taşımayan yerlerde yaşama hakkına sahip olduğunu ifade etti.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın Okmeydanı'yla ilgili çok güzel projeleri olduğunu belirten Kurum, "Bu da sizlerin rızası çerçevesinde, sizlerle oy birliği ve iş birliği içerisinde, yatay mimari esaslı, kentsel dönüşümden sonra da sizlerin yine Okmeydanı'nda oturacağı bir kentsel dönüşüm sürecini başlatmak istiyoruz. Riskli binada oturan hiçbir vatandaş kalmayana dek kentsel dönüşüm sürecini yürüteceğiz." diye konuştu.

Kurum, kentsel dönüşümün sadece yerel yönetimlerin üstesinden gelebileceği bir iş olmadığına işaret ederek, Beyoğlu'nda kentsel dönüşüme Bakanlık olarak gereken desteği vereceklerini dile getirdi.

"Memleket işi gönül işi" diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizlere tevazu içerisinde samimiyet ve gayretle hizmet edeceğiz. İlk önce tüm gönüllere gireceğiz. 'Gönüllere dokunmayan hiçbir iş hizmetten sayılmaz' diyoruz. Bu anlamda da oturduğunuz yerlerde dairelerinizden az olmamak kaydıyla tapularını da böleceğiz. İsterseniz imar planı yapacağız, siz müteahhitle anlaşın. İsterseniz TOKİ'yle destek olacağız. 'Yok efendim, TOKİ'yi de istemiyoruz'İ derseniz İller Bankasıyla yüzde 50'ye kadar faiz desteği de vereceğiz. Beyoğlu, Kasımpaşa ve Piyalepaşa için beton riskini sıfıra indireceğiz ve buradaki sosyal donatı imkanlarını en iyi hale getireceğiz."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, vatandaşlardan 31 Mart seçimleri için AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız için destek istedi.

Konuşmasının ardından Kurum, Piyalepaşa'da kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekildi.

Öte yandan Bakan Kurum, vefat eden Arif Hikmet isimli bir vatandaşın, Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisindeki cenaze namazına katıldı.

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