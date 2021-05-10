Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Marmara'da görülen deniz salyasına karşı harekete geçti

Marmara Denizi'nin birçok noktasında şubat ayından bu yana çeşitli sebeplerden kaynaklı müsilaj oluşumları görülmeye başlandı.

Türkiye'nin en yoğun nüfus yerleşimlerinin yanında en yoğun ticari ve sanayi faaliyetlerine de ev sahipliği yapan Marmara Denizi'nde, özellikle İzmit ve Gemlik körfezleri, Susurluk Deresi önleri ve Tuzla civarı bu faaliyetlerin yoğunlaştığı bölgeleri oluşturuyor.

RİSK HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Taşıma kapasitesinin üstünde aşırı besin elementi girdisi nedeniyle Marmara Denizi'nin ötrofikasyon (büyük su kitlelerinde gerçekleşen alg ve plankton artışı) riski her geçen gün artıyor.

Gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin hayata geçirilmemesi, atık suların arıtılmadan denize verilmesi, Marmara Denizi'nde su değişim hızının düşük olması ve giderek düşen çözünmüş oksijen miktarı ötrofikasyon seviyesini yükselterek ekolojik kaliteyi de düşürüyor.

Marmara Denizi'ne gerekli arıtım yapılmadan gerçekleştirilen atık su deşarjları da ötrofikasyonun ana nedenlerini oluşturuyor.

Ötrofikasyon da Marmara Denizi'nde en dikkati çekici problem olan ve "salya" olarak bilinen müsilaj oluşumlarına neden oluyor.