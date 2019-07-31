HABER

Çevreci gençler sahil temizliğinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 20:20 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde gençler çevreyi temizledi.Şükrü Çavuş gençleri, Muhtar Şeref Şaş öncülüğünde çevre gönüllüleri Fırat Başarır ile Umut Şen’in çağrısı üzerine Uzunyalı sahilinde çevre temizliği yaptı.

Çevreci gençler sahil temizliğinde

Bursa’nın Mudanya ilçesinde gençler çevreyi temizledi.
Şükrü Çavuş gençleri, Muhtar Şeref Şaş öncülüğünde çevre gönüllüleri Fırat Başarır ile Umut Şen’in çağrısı üzerine Uzunyalı sahilinde çevre temizliği yaptı. "Temiz çevre için el ele" sloganlı tişörtleri giyerek yapılan çevre harekâtında 45 büyük boy poşet insanların çevreye bıraktığı atıklarla doldu. Muhtar Şaş, "Mudanya bizim. Burada yaşıyoruz. Kıymetini bilmeliyiz. Şükrü Çavuş Mahallesi’nde yaptığımız çevre temizliği basında yer alınca çok ses getirdi. Anladık ki çoğu Mudanyalı çevre kirliliğinden rahatsız. Unutulmamalı ki çevreye çöp atıldığı sürece toplamakta bitiremeyiz. Bütün vatandaşlarımız şunu iyice anlamalı ve gençlere, çocuklara anlatmalıdır. Sokakta çöp toplamak görevin değilse de, çöp atmamak sorumluluğundur. Mudanya bizim ve çok kıymetli, ziyan etmemeliyiz" dedi.

Çevreci gençler sahil temizliğinde

Çevreci gençler sahil temizliğinde

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Kadınlar, kocası tarafından öldürülen Hatice Kavak için toplandıKadınlar, kocası tarafından öldürülen Hatice Kavak için toplandı
Deniz bisikleti ile gölde mahsur kalanların imdadına jandarma yetiştiDeniz bisikleti ile gölde mahsur kalanların imdadına jandarma yetişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı

Savcı Pucca'nın beraatini istedi

Savcı Pucca'nın beraatini istedi

Sürpriz görüşme!

Sürpriz görüşme!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Karısını bir yıldır taciz eden adama dehşeti yaşattı!

Rektörden görülmemiş uygulama

Rektörden görülmemiş uygulama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

3 bin kadın personel alınacak!

3 bin kadın personel alınacak!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı

Salda Gölü Millet Bahçesi’nin ihalesi yapıldı

Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

Sokak ortasında korkunç olay! Henüz 11 yaşındaydı: Boğazından bıçakladı

Sungulu Barajı'nın ÇED raporuna Danıştay'dan ret

Köyler sular altında kalacaktı! Danıştay kararını verdi

HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

HDP'li belediyede taciz iddiasında yeni gelişme!

Edirne'de hayvanların su kaplarını molozla doldurdular

Molozla doldurdular

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.