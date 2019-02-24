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Ceyda Düvenci, SP hastası kızı için hazırladığı ajandayı imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 18:23 | Son Güncelleme

OYUNCU, sunucu ve yazar Ceyda Düvenci, serebral palsi (beyin felci) hastası kızı Melisa (8) ile birlikte hastalık ve tedavi sürecinden yola çıkarak hazırladığı 'Meli Melek 2019' ajandasını imzalamak ve sevenleriyle buluşmak için Antalya'ya geldi.

Ceyda Düvenci, SP hastası kızı için hazırladığı ajandayı imzaladı

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA)- OYUNCU, sunucu ve yazar Ceyda Düvenci, serebral palsi (beyin felci) hastası kızı Melisa (8) ile birlikte hastalık ve tedavi sürecinden yola çıkarak hazırladığı 'Meli Melek 2019' ajandasını imzalamak ve sevenleriyle buluşmak için Antalya'ya geldi.
TerraCity AVM'nin geleneksel hale getirdiği 'Kültür Sanat Buluşmaları' kapsamında Antalya'ya gelen Ceyda Düvenci, 'Aile, Çocuk ve Kitap' konulu söyleşi düzenledi. Anne ve babaların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, ebeveynler akıllarında kalan soruları Ceyda Düvenci'ye yöneltti. Düvenci, söyleşiden sonra okurlarının ajandasını imzaladı.
'YARINIMIZ İÇİN BİRİKTİRDİĞİMİZ PARAYI HARCIYORUZ'
Söyleşide, serebral palsi (SP) hastalığının çok maliyetli bir tedavi süreci olduğunu ifade eden Ceyda Düvenci, "Serebral palside, fizyolojik tedavi yaptığınız sürece çocuğu ileri götürebilirsiniz. Bir anne-baba olarak sürekli para kazanıp daha iyisini yapmak istiyorsunuz bu süreçte. Yarınımız için biriktirdiğimiz parayı oraya harcamak durumunda kalabiliyoruz ve oraya da gidiyor" açıklamasında bulundu.
'DAMDAN DÜŞENİN HALİNİ, DAMDAN DÜŞEN ANLAR'
Ceyda Düvenci, "Kelimelerin yeterli olduğu bir hastalık değil bu. Herkesin yükü kendine, biz bizi biliyoruz sadece. 'Damdan düşenin halini damdan düşen anlar' derler ya? Ama emin olun herkes bir gün damdan düşüyor hayatın içinde. Sadece düşüş şekilleri ve katsayısı biraz farklı. Biz biraz 10'uncu kattan düşmüş gibi olduk belki ama 5'inci kattan düşen de var. Allah bize sağlık versin, enerji versin" ifadesinde bulundu.
'HİÇ KUM TORBASINA YUMRUK ATTINIZ MI?'
Bu süreçte, sabrın tükendiği anların da olduğunu ama orada garip bir aşkın devreye girdiğini belirten Ceyda Düvenci, "Benim de sabrımın tükendiği anlar oluyor elbet ama garip bir aşk var orada ve herkesin anlayabileceği bir şey değil bu. Mesela ben ağlamak istediğimde deli gibi ağlıyorum ve hiç tutmuyorum kendimi. Serebral palsi ya da özel ihtiyaç sahibi hastaya sahip ailelerde de bunu görüyorum. Kum torbasına hiç yumruk attınız mı bilmiyorum ama iyi geliyor" dedi.

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Ceyda Düvenci, SP hastası kızı için hazırladığı ajandayı imzaladıCeyda Düvenci, SP hastası kızı için hazırladığı ajandayı imzaladıCeyda Düvenci, SP hastası kızı için hazırladığı ajandayı imzaladıCeyda Düvenci, SP hastası kızı için hazırladığı ajandayı imzaladı

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