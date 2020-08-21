HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ceyda Yüksel'in evinde ölü bulunduğu kaynak ustası sabıkalı çıktı

Ceyda Yüksel'in evinde ölü bulunduğu kaynak ustası sabıkalı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2020 13:46 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ceyda Yüksel'in (21) evinde ölü bulunmasının ardından tutuklanan Serkan Dindar'ın (28) 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Ceyda'nın kaynak ustası Serkan Dindar ile sosyal medyada, aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ettiği, ikilinin böylelikle tanışıp, sık sık çok sevdikleri köpeklerden sohbet ettikleri öğrenildi.

Ceyda Yüksel'in evinde ölü bulunduğu kaynak ustası sabıkalı çıktı

Olay, dün Barbaros Mahallesi 5218 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Polise, saat 01.00 sıralarında, binanın zemin katındaki daireden tartışma ve kırılan cam sesleri geldiği ihbarı yapıldı. Adrese giden polis ekipleri, Ceyda Yüksel'in cansız bedeni ile karşılaştı. Yüksel'in kolunun kopma derecesinde kesildiği ve vücudunda cam kesikleri bulunduğu belirlendi.
Yüksel'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, evdeki Serkan Dindar'ı gözaltına aldı. 4.00 promil alkollü olduğu belirlenen Dindar, sevke dildiği adliyede mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

326142c2e0d3d9e309428d859eb0d0aa

İSTANBUL'DAN DAVETLE GİTTİ

Ceylan Yüksel'in, kaynak ustası Serkan Dindar ile sosyal medyadaki aynı gezi ve kamp sayfalarını takip ederken tanıştığı, Dindar'ın daveti üzerine İstanbul'dan İzmir'e gittiği bildirildi. İkilinin köpekleri çok sevdikleri ve sık sık köpekler üzerine sohbet ettikleri öğrenildi.

Polisteki ifadesinde, Ceyda Yüksel ile sosyal medyada tanıştıklarını öne sürerek, "Önce Alsancak semtindeki eğlence mekanında alkol aldık, sonra evime geçtik. Gerisini hatırlamıyorum. Olay nasıl oldu, hatırlamıyorum" dediği kaydedilen Serkan Dindar'ın genç kadının yaralandığını sağlık ekiplerine kendisinin bildirdiğini söylediği de kaydedildi.

cf610dd5091832bbb1296d253b99798f

EVDE 9 BİRA ŞİŞESİ

Polisin evde yaptığı aramada 9 boş bira şişesi bulunduğu bildirilirken, tutuklanan Dindar'ın 'yaralama' ve 'trafiği tehlikeye sokma' suçlarından sabıkalı olduğu saptandı.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
Sıcak hava balonu uçuşlarına 'koronavirüs' genelgesiSıcak hava balonu uçuşlarına 'koronavirüs' genelgesi
AÖF yaz okulu sınavları nasıl yapılacak?AÖF yaz okulu sınavları nasıl yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Eşini boynundan, karnından, kollarından bıçakladı! Yalın ayak evden çıkınca...
Eşini boynundan, karnından, kollarından bıçakladı! Yalın ayak evden çıkınca...
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaşla göz arasında çaldı! 'Pes' dedirten olay
Kaşla göz arasında çaldı! 'Pes' dedirten olay
Bebek mamalarının içine metal parçalar karıştırdı
Bebek mamalarının içine metal parçalar karıştırdı
Pazardaki maskesiz esnaftan 'pes' dedirten savunma! 'Biz müşterilerden uzağız'
Pazardaki maskesiz esnaftan 'pes' dedirten savunma
Sıcak hava balonu uçuşlarına 'koronavirüs' genelgesi
Sıcak hava balonu uçuşlarına 'koronavirüs' genelgesi
Kan donduran olay! Yavru köpeğe çarpıp arkasına bakmadan kaçtı!
Kan donduran olay! Arkasına bile bakmadan kaçtı
Kadınlara bıçak çekti, vatandaş tepki gösterince polise sığındı
Kadınlara bıçak çekti vatandaş tepki gösterince...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.