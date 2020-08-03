HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2020 16:13 | Son Güncelleme

Adana'daki Ceyhan Nehri'nde, su yüzeyinde erkek cesedi bulundu. Otopsi için morga götürülen kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Ceyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Tüllübaş Mahallesi Yeni Adalet Sarayı karşısından geçen Ceyhan Nehri'nde, saat 12.00 sıralarında ceset olduğunu fark edenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Ceyhan İtfaiye Amirliği ekibi tarafından sudan çıkarılan ve erkeğe ait olduğu anlaşılan cansız beden, nöbetçi savcının incelemesinin ardından cenaze aracına taşındı. Otopsi yapılmak üzere Ceyhan Devlet Hastanesi morguna götürülen kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Cansız beden, ön incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Bursa'da baltalı dehşet! Eski eşi ve emniyet ekibine saldırdıBursa'da baltalı dehşet! Eski eşi ve emniyet ekibine saldırdı
CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? Genel başkan adayları!CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? Genel başkan adayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

50 gemi ve 20 uçak bir anda ortadan kaybolmuştu!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Dünyaca ünlü model saldırıya uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Dünyaca ünlü model saldırıya uğradığını iddia etmişti! Yeni gelişme

Rekor altın fiyatlarında yeni hafta!

Rekor altın fiyatlarında yeni hafta!

Endişelendiren görüntü! Taksim'i değnekçiler işgal etti

Endişelendiren görüntü! Taksim'i değnekçiler işgal etti

İlginizi Çekebilir

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Diyanet'e göre kurban eti nasıl pay edilir?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

Bayram'da AVM'ler açık olacak mı?

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

İşte en güzel Kurban Bayramı mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da iğrenç olay! Sokakta oynayan çocuklara cinsel tacizde bulundu

İğrenç olay! Sokakta oynayan çocuklara cinsel tacizde bulundu

Polisin bayrak hassasiyeti büyük takdir topladı

Polisin bayrak hassasiyeti büyük takdir topladı

Bursa'da bir kişi eski eşi ve emniyet ekibine baltayla saldırdı

Bursa'da baltalı dehşet! Eski eşi ve emniyet ekibine saldırdı

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Kaçırıldığı iddia edilen Emine konuştu! 'Gönül rızasıyla gittim'

Kaçırıldığı iddia edilmişti! O genç kız konuştu

'Düştü' diyerek gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı

Korkunç olay! Sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.