HABER

Ceyhan Nehri'nde kaybolan Hikmet'in cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de balık avlamaya gittiği Ceyhan Nehri'nde takılan ağı çıkarmak isterken suda kaybolan Hikmet Çalış'ın (21), sabah saatlerinde cesedi bulundu.

Ceyhan Nehri'nde kaybolan Hikmet'in cesedi bulundu

İbrahim EMÜL- Efendi ERKAYIRAN/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de balık avlamaya gittiği Ceyhan Nehri'nde takılan ağı çıkarmak isterken suda kaybolan Hikmet Çalış'ın (21), sabah saatlerinde cesedi bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde, Ceyhan Nehri'nde meydana geldi. Merkeze bağlı Gökçedam köyünde oturan Hikmet Çalış, yakınlarıyla gittiği nehirde balık tutarken, ağı takıldı. Ağını takıldığı yerden kurtarmak için suya dalan Hikmet Çalış, bir daha da çıkmadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma da Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Gelen dalgıç polisler, uzun süre Hikmet Çalış'ı aradı ancak bulamadı.
Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Bir süre sonra Çalış'ın cesedi bulunarak sudan çıkarıldı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hikmet Çalış'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Ceyhan Nehri'nde kaybolan Hikmet'in cesedi bulunduCeyhan Nehri'nde kaybolan Hikmet'in cesedi bulunduCeyhan Nehri'nde kaybolan Hikmet'in cesedi bulunduCeyhan Nehri'nde kaybolan Hikmet'in cesedi bulundu

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Arkadaşına verdiği kaskı ölümüne sebep olduArkadaşına verdiği kaskı ölümüne sebep oldu
Petrol boru hattından hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandıPetrol boru hattından hırsızlık yaparken yakalanan 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.