Ceyhan Nehri'nde kaybolan Hikmet'in cesedi bulundu

İbrahim EMÜL- Efendi ERKAYIRAN/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de balık avlamaya gittiği Ceyhan Nehri'nde takılan ağı çıkarmak isterken suda kaybolan Hikmet Çalış'ın (21), sabah saatlerinde cesedi bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde, Ceyhan Nehri'nde meydana geldi. Merkeze bağlı Gökçedam köyünde oturan Hikmet Çalış, yakınlarıyla gittiği nehirde balık tutarken, ağı takıldı. Ağını takıldığı yerden kurtarmak için suya dalan Hikmet Çalış, bir daha da çıkmadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma da Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Gelen dalgıç polisler, uzun süre Hikmet Çalış'ı aradı ancak bulamadı.

Havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Bir süre sonra Çalış'ın cesedi bulunarak sudan çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hikmet Çalış'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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