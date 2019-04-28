Ceyhan Nehri'nde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yüzmek için girdiği Ceyhan Nehri'nde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla yüzmek için nehre giren ve adının Çağrı olduğu öğrenilen çocuk, akıntıya kapılarak Ceyhan Nehri ile Söğütlü Çayı'nın birleştiği noktaya sürüklendi.
Birleşim yerindeki taşlık alana çıkmayı başaran çocuk, akıntının kuvvetli olması nedeniyle taşlık alanda mahsur kaldı.
Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çocuğu halat yardımıyla kurtarıldı.
Sağlık durumu iyi olan çocuk, daha sonra alandan koşarak uzaklaştı.
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