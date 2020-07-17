Ceylan'ı hayattan koparan sürücü serbest kaldı, ailesi sitem etti: Kızımın kırılmadık kemiği kalmadı

Kaza, 11 Haziran günü saat 03.00 sıralarında Oba Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin yönüne giden ve alkollü olduğu ileri sürülen Ümit A. idaresindeki otomobil, iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yapınca Ümit S. K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazaya karışan otomobilde yolcu olarak bulunan Gülay T. hafif yaralanırken, Ceylan Tutlu (27) ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla ağır yaralı Tutlu’yu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan Tutlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen bir gün sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ümit A.’nın 116.7 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit A., sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Meydana gelen kazanın kameralara yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE İÇİMİZ SIZLADI"

Sürücü Ümit A.’nın serbest bırakılması genç kızın ailesinin tepkisine neden oldu. Kazada hayatını kaybeden genç kızın ağabeyi Zafer Tutlu (35), “Kazada kardeşimin olduğu araçta hiçbir trafik kuralına aykırı olay yoktu. Karşıdaki araç kırmızı ışık ihlali yapıyor ve alkollü. Kaza anında üzerinde polis raporlarına göre ehliyet çıkmıyor. Şu an 35 gün oldu kardeşimi kaybedeli ve şahıs eli kolu serbest geziyor. Sosyal medyada şehir dışında paylaşımlar yapıyor. Arabasında müzik açıp yolculuk yapıyor. Biz bu konuda çok acılıyız. Biz bir an önce bu şahsın tutuklanmasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Görüntüleri görünce içimiz sızladı. Hastaneden bilgi bize gece 1,5-2 saat sonra geldi. Hastaneye gidip kardeşimin durumunu gördüğümde resmen can çekişiyordu. Bilinci yerinde değildi. Bakamadım zaten o şekilde kendisine. Bu şahsın da alınmaması lazım, eli kolu serbest gezmesi bizi bu konuda çok üzüyor” dedi.