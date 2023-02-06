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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden deprem açıklaması! 'Hükümlü ve tutuklulardan yaralanan yok'

06.02.2023 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili, "Depremden etkilenen bölgedeki ceza infaz kurumlarımızda kalan hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden deprem açıklaması! 'Hükümlü ve tutuklulardan yaralanan yok'

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve çevre illerimizde hissedilen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Depremden etkilenen bölgedeki ceza infaz kurumlarımızda kalan hükümlü ve tutuklulardan yaralanan veya hayatını kaybeden bulunmamaktadır. Bölgedeki ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların aileleri ile görüşmeleri konusunda gerekli kolaylık sağlanmaktadır" denildi.

(DHA)

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deprem cezaevi Kahramanmaraş

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