HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ceza yazılan taksici hem polisle hem basınla tartıştı: Ben artist miyim?

Ceza yazılan taksici hem polisle hem basınla tartıştı: Ben artist miyim?

26.08.2023 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimler sırasında bir taksi trafikten men edilirken, emniyet kemeri takmayan 7 taksi sürücüsü ile ehliyetini yanından bulundurmayan bir taksi sürücüsüne ceza uygulandı. Taksiciler görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterirken, ceza yazan polislerle tartıştı.

Ceza yazılan taksici hem polisle hem basınla tartıştı: Ben artist miyim?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fatih'te taksilere yönelik denetim yaptı. Denetim sırasında kısa mesafe yolcu almayan, yolcu seçen ve taksimetre açmayan sürücülere ceza uygulandı. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 7 taksi sürücüsü ile ehliyetini yanında bulundurmayan bir sürücüye toplam 8 bin 67 lira ceza kesildi. Samet S. kontrolündeki taksi trafikten men edilirken, taksi 10 gün süre ile bağlandı.

76cfb9492ec3b2c67b56e5e739b16b6c

"BEN ARTİST MİYİM BENİ ÇEKİYORSUN"

Emniyet kemeri takmayan bir taksi şoförü, önce polisle tartıştı sonra basın mensuplarına tepki gösterdi. "Benim çocuklarıma sen mi bakacaksın" diyerek polise itiraz eden taksici, "Ne yapayım intihar mı edeyim. Ben keyfi olarak takmamazlık yapmıyorum ki" şeklinde ceza kesilmesini engellemeye çalıştı. Basın mensuplarına da "Sanki terörist yakaladınız, niye çekiyorsunuz" diyen taksici, "Ben artist miyim beni çekiyorsun" dedi.

YJM

TAKSİYE YUMRUK ATTI

Aracı trafikten men edilen Samet S., görüntü alan basın mensuplarına, "Burada dansöz mü oynatıyoruz" şeklinde tepki gösterdikten sonra polisin ceza yazmasına isyan etti. Taksiye yumruk atan Samet S., taksinin trafikten men edilmesi üzerine polisle bir süre tartıştı. O anlar kameralara yansıdı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bu haberi konuşuyor! Cumhurbaşkanı, kızını yardımcısı olarak atadıDünya bu haberi konuşuyor! Cumhurbaşkanı, kızını yardımcısı olarak atadı
İstanbul Maltepe'de orman yangını!İstanbul Maltepe'de orman yangını!
İstanbul'da dilenci operasyonu! Devlet koruması süreci başlatıldıİstanbul'da dilenci operasyonu! Devlet koruması süreci başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul taksi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.