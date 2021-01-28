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Ceza yediler 2 gün geçmeden bir daha yakalandılar

28.01.2021 08:17 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar gününde faaliyet gösterdiği tespit edilen kahvehaneye işlem yapılıp 12 kişiye cezai işlem uygulandı.

Arnavutköy’de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar gününde faaliyet gösterdiği tespit edilen kahvehaneye işlem yapılıp 12 kişiye cezai işlem uygulandı. Aynı kahvehanede bu gece tekrar hareketlilik tespit eden Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Ekipleri kahvehaneye tekrar baskın düzenledi. İçeride alkol içen ve sosyal mesafeyi hiçe sayan 3 kişiye cezai işlem uygulandı. Tekrar ceza yiyen vatandaşlar sinir krizi geçirdi.
Arnavutköy Merkez Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan bir işletmeye sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Pazar günü baskın düzenleyen ekipler yasa dışı şekilde açık olan kahvehanede kağıt oynayan 12 kişiye toplam 41 bin 568 TL para cezası uyguladı. Ekiplerin cezai işlem uygulayarak mühürlediği iş yerinden bugün tekrar şüphelenen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Ekipleri iş yerine tekrardan operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda işletmenin içerisinde alkol alan ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
İşletme Mühürlendi
Ekipler tarafından baskın yapılan işletmenin mührünü içerisinde yaşadığını söyleyerek kaldırtan işletme sahibi, bugün işletme içerisinde tekrar yakalanınca mekan Arnavutköy Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.
Sinir Krizi Geçirdi
Kurallara uymayan ve ikinci kez polise yakalanan vatandaşlar, ekipler cezai işlem uygulamak isteyince isyan etti, sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren vatandaşlar önce kimliklerini vermemekte direndi daha sonra ne yaptık sanki diyerek üste çıkmaya çalıştı. Polis ekipleri direnen vatandaşlara idari para cezası uyguladı.

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