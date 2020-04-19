Cezadan kurtulmak isterken canından oluyordu

Olay Efeler ilçe merkezinde meydana geldi. Polis ekipleri gece yarısı otomobilin sürücüsünü durdurup, izin belgesini sormak istedi.

Polisin dur ihtarına uymayarak aracı ile kaçmaya başlayan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Efeler ilçe merkezinden Çeştepe Mahallesine doğru kaçan otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Y.S.’ye hem trafik suçundan hem de sokağa çıkma yasağından cezai işlem yapılırken, yanında bulunan arkadaşına da sokağa çıkma yasağından dolayı cezai işlem yapıldı. (İHA)



