HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cezaevi firarisi kanepenin altında saklanırken yakalandı

Cezaevi firarisi kanepenin altında saklanırken yakalandı

06.12.2020 15:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cezaevi firarisi kanepenin altında saklanırken yakalandı

Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şahıs, evinde kanepenin altında saklanırken yakalandı.Alınan bilgiye göre, Saray ilçesinde Cumartesi günü "155 Polis İmdat" hattına cezaevi firarisi O.D.’nin uyuşturucu madde paketlediği şeklinde gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, “Gecikmesinde sakınca bulunan hal” kapsamında Saray Cumhuriyet Savcısının arama kararı doğrultusunda şahsın bulunduğu eve operasyon gerçekleştirdi.

Tekirdağ Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şahıs, evinde kanepenin altında saklanırken yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Saray ilçesinde Cumartesi günü "155 Polis İmdat" hattına cezaevi firarisi O.D.’nin uyuşturucu madde paketlediği şeklinde gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, “Gecikmesinde sakınca bulunan hal” kapsamında Saray Cumhuriyet Savcısının arama kararı doğrultusunda şahsın bulunduğu eve operasyon gerçekleştirdi. Polis ekipleri, cezaevi firarisi O.D.’yi evde kanepenin altında saklanır vaziyette buldu. Cezaevi firarisi O.D. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu kullanmak için kullanılan alüminyum folyo bulundu. 2 yıl hapis cezası olduğu öğrenilen O.D., yeniden cezaevine gönderilmek üzere Yenimahalle Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İki çocuk istiyoruz''İki çocuk istiyoruz'
Kentte 4 dilde 'sokağa çıkmayın' anonsuKentte 4 dilde 'sokağa çıkmayın' anonsu
16 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!16 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Trabzon'da korkutan yoğunluk! Ambulanslar kuyruk oluşturdu

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Tartışma yaratan yemek pozu! 'İçki nerede?'

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

Ceketini açıp göğüslerini gösterdi! Sanal seks itirafıyla olay oldu

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

İstanbul'daki Halk Ekmek önündeki kuyruk olay oldu!

Kentte sıkı denetim! Nüfusun yüzde 70'i karantinada

Kentte sıkı denetim! Nüfusun yüzde 70'i karantinada

Doğu Perinçek: Deniz Gezmiş'le Mahir Çayan'ın kulaklarını çektim

Doğu Perinçek: Deniz Gezmiş'le Mahir Çayan'ın kulaklarını çektim

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

DSÖ'den 'pandemi sonrası' uyarısı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 4 Aralık koronavirüs tablosu

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Korkunç olay! 4 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Diğer Haberler

Gazeteci Hıdır Keleş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gazeteci Hıdır Keleş koronaya yenildi

Son dakika Erzurum'da korkunç olay! 3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı

3 kadını öldürdü, vurularak yakalandı

Cips çalan karga böyle yakalandı

Cips çalan karga böyle yakalandı

Edirne'de yağışlar kasım ayında normaline göre yüzde 96 azalış gösterdi

Meteoroloji yağışların en çok azaldığı ili açıkladı!

Mersin’de 4 dilde 'sokağa çıkmayın' anonsu

Kentte 4 dilde 'sokağa çıkmayın' anonsu

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler! Sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.