Cezaevi firarisi menfezde yakalandı

Aydın'da, cezaevine nakledildiği sırada firar eden ve hakkında üç suçtan arama kararı bulunan kişi, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde saklandığı menfezde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma ve Devrek İlçe Jandarma komutanlıkları ekipleri, Aydın Çine Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Aydın Açık Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiği sırada firar eden ve "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" ile "başkasına ait banka ve kredi kartını kullanmak suretiyle yarar sağlama" suçlarından aranan Yunis Harmankaya'nın (44) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede zanlının, Devrek ilçesine bağlı Özpınar köyü yakınlarında olduğunu belirledi.

Harmankaya, kaçak yaşadığı menfezden kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındı.

Ekiplerce, zanlının yaşadığı menfezde yapılan incelemede, yatak, yorgan ve ruhsatsız av tüfeğiyle mermiler ele geçirildi.

Harmankaya, verdiği ilk ifadesinde Özpınar köyü yakınlarında bulunan menfezde yaklaşık 2 ay önce yaşamaya başladığını söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Harmankaya, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

