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Cezaevi firarisi suç makinesi yakalandı! Yaralama, tehdit, yağma, ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma...

06.10.2024 08:41
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İşlediği çok sayıda suçtan 38 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası ile aranan ve 5 gündür firari olduğu öğrenilen suç makinesi, İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Cezaevi firarisi suç makinesi yakalandı! Yaralama, tehdit, yağma, ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma...

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 5 Ekim tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü.

38 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI İLE ARANIYOR OLDUĞU ANLAŞILDI

Karabağlar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan H.E. adlı kişinin yapılan sorgusunda, yağma, hırsızlık, yankesicilik, yaralama, uyuşturucu madde kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, güveni kötüye kullanma, tehdit ve hakaret suçlarından çok sayıda kaydının olduğu, 'silahla yağma' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 38 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası ile aranıyor olduğu anlaşıldı. Öte yandan H.E.'nin 5 gün önce aranmasının çıktığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
firari suçlu
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