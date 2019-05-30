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Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 13:30 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi, kasten adam öldürmek, tehdit ve uyuşturucu satmak suçlarından aranan cezaevi firarisini uyuşturucu madde satarken yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten adam öldürme, tehdit ve uyuşturucu suçlarıyla birlikte 9 adet aranma kaydı olan ve 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şüpheli İ.B.’nin kendisine ait olmayan ikametlerde uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Cezaevi firarisi uyuşturucu satarken yakalandı

Balıkesir polisi, kasten adam öldürmek, tehdit ve uyuşturucu satmak suçlarından aranan cezaevi firarisini uyuşturucu madde satarken yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kasten adam öldürme, tehdit ve uyuşturucu suçlarıyla birlikte 9 adet aranma kaydı olan ve 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şüpheli İ.B.’nin kendisine ait olmayan ikametlerde uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin kaldığı adresin belirlenmesi üzerine yapılan ikamet aramasında şüpheliyle birlikte 150 adet extacy hap, 126 adet uyuşturucu hap, 1 adet 8 mm tabanca ve 16 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 440 liraya el konuldu. Şüpheli İ.B. ise adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

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