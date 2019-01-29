Cezaevi firarisi yakalandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası ve 3 bin lira adli para cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan ve basit yaralama suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırılan cezaevi firarisi şahıs Kapaklı ilçe sınırlarında görüldü. Polis ekipleri titiz bir çalışma gerçekleştirerek, cezaevi firarisi şahsı İsmetpaşa Mahallesi Defne Sitesi içerisinde kovalama sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

