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Cezaevi otoparkına uyuşturucu saklayan 3 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 20:55 | Son Güncelleme

Cezaevi otoparkına uyuşturucu saklayan 3 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta Ceza İnfaz Kurumu otoparkında uyuşturucu saklayan üç kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu 2. Nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu otoparkına gelen biri kadın üç kişi otoparkta bir taşın altına sigara paketi sakladı.

Daha sonra, bu kişiler tutuklu bulunan yakınlarını ziyaret etti.

İhbar üzerine otoparkta devriye görevi yapan jandarma ekipleri, cezaevindeki ziyaretin ardından taşın altına bıraktıkları sigara paketini alan A.O. (25), S.V.K. (23) ve E.G'yi (36) suçüstü yakaladı.

Ekipler, şüphelilerin bıraktığı sigara paketi içerisinde şırınga, meşrubat kapağı, iğne, jelatine sarılı 4 gram sentetik uyuşturucu madde ile bir paket sigara kağıdı ele geçirdi.

Şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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