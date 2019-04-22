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Cezaevinde seçimi kazanan muhtar mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 18:25 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada tekrar Çamyayla Mahallesi Muhtarı seçilen Ali Uysal, tahliye edilmesinin ardından mazbatasını aldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu sırada 31 Mart yerel seçimlerinde tekrar Çamyayla Mahallesi Muhtarı seçilen Ali Uysal, tahliye edilmesinin ardından mazbatasını aldı.

Ödemiş Adliyesinde mazbatasını alan Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar olduğu gibi Çamyayla Mahallesi'ne hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Tutuklu bulunduğu sırada tekrar aday olduğunu hatırlatan Uysal, "Bu adaylıkta 2 adaya karşı seçimden birinci çıkarak tekrar muhtarlığı kazanmıştım. Bundan da çok mutlu
olmuştum." dedi.

Bir önceki dönemde de Çamyayla Mahallesi Muhtarı olan Uysal, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde tekrar aday oldu.

Mahallede 3 adayın yarıştığı seçimlere 21 gün kala, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, "tarihi eser kaçakçılığı" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken yapılan seçimlerde yeniden muhtar seçilen Uysal, avukatının yaptığı itiraz üzerine Ödemiş M Tipi Cezaevi'nden tahliye edilmişti.

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cezaevi Mazbata muhtar Ödemiş

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