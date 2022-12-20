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Cezaevinde yaşamını yitirdi: 28 Şubat hükümlülerinden Avar, 85 yaşında hayatını kaybetti

20.12.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli Korgeneral Vural Avar, Sincan F Tipi Cezaevi'nde 85 yaşında yaşamını yitirdi. Avar'ın dün gece cezaevinde kaldığı odada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cezaevinde yaşamını yitirdi: 28 Şubat hükümlülerinden Avar, 85 yaşında hayatını kaybetti

85 yaşında hayatını kaybeden Avar, Sözcü'de yer alan habere göre emekli generallerden Erol Özkasnak, Hakkı Kılınç ile aynı odayı paylaşıyordu. Demans hastalığı çeken, nerede olduğunu bilmeyen, ilaçlarını almayan, agresif hareketlerde bulunan emekli korgeneralin kısa süre önce de kaburgası kırılmıştı.

28 Şubat davasıyla ilgili olarak 14 kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, bunlardan Çevik Bir, Çetin Saner, Aydan Erol rahatsızlıkları nedeniyle tahliye edilmişlerdi.

Avar’ın vefatıyla cezaevinde 28 Şubat hükümlülerinden 10 kişi kaldı.

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28 şubat davası

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