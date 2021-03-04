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  4. Cezaevinden izinli çıkıp yeğenini bıçaklayan dayı tutuklandı

Cezaevinden izinli çıkıp yeğenini bıçaklayan dayı tutuklandı

04.03.2021 22:10 | Son Güncelleme:
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Cezaevinden izinli çıkıp yeğenini bıçaklayan dayı tutuklandı

Silivri'de cezaevinden izinli çıkarak yeğeni Gülseren İ.'yi 5 bıçak darbesiyle yaralayan dayı Vedat A. tutuklandı.

Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan çay bahçesinde dün saat 18.30 sıralarında yaşandı. Cezaevinden izinli çıkan ve hırsızlıktan kaydı bulunan 44 yaşındaki Vedat A., 21 yaşındaki yeğeni Gülseren İ.'yi 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Gülseren İ. hastanede tedavi altına alınırken, Vedat A. yakalanarak gözaltına alındı.

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"ASLANLAR GİBİ CEZAMI YATMAYA GİDİYORUM, ÇIKINCA KÜÇÜĞÜNÜ VURACAĞIM"

Vedat A. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği Vedat A. "Kasten yaralama" suçundan mahkemece tutuklanarak Metris Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Şüpheli adliye çıkışında basın mensuplarına, "Aslanlar gibi cezamı yatmaya gidiyorum, çıkınca küçüğünü vuracağım" diye seslendi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Silivri

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