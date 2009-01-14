"Cezaevlerindeki doluluk, cumhuriyet tarihinin en yüksek oranına ulaştı"

Hayat Boyu Eğitim Gelişim Derneği (HEGEM) tarafından adliye sarayında düzenlenen "Aile eğitimi yolu ile şiddetin azaltılması" konulu toplantıya katılan Hüseyin Kulaç, çocukların suça yönelmesini engellemek için ailelerin eğitimi ile ilgili olan bu projeye tam destek verdiklerini belirterek, "Cezaevlerinde kapasite oldukça yükseldi. Bu tür projelere verdiğimiz desteği göstermek için buradayız. İnsan durup dururken suç işlemiyor. İnsanı suça sürükleyen çeşitli sebepler var. Bunlardan bazıları aile içi şiddet, ailelerin bilinçsizliği ve eğitimde uygulanan yanlış yöntemlerdir. Bu, suçlu bir kişilik oluşmasına sebep oluyor. Daha sonra bu kişiler topluma zarar veriyor. Bu, insanların karşısına büyük bir mesele olarak çıkıyor. Biz bu sorunların azaltılması için ülkemizin geleceği adına çalışmalıyız. Cezaevlerinde yer var, ama kapasite olarak üst sınıra yakın noktadayız. Yani tarihimizdeki en yüksek rakamlardayız" dedi.

"EN BÜYÜK ŞİDDET ANNEDEN"

Millet Meclisi Şiddet Komisyonu bilim uzmanı olarak da görev yapan HEGEM Başkanı Adem Solak ise, Türkiye'deki artan şiddet olaylarıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Çocuğa, annesinin, babasına nazaran 3 kat fazla şiddet uyguladığını, 12 yaşına kadar gelen bir çocuğun ise "yapma-etme" şeklinde tam 145 bin ayrı şiddet içeren cümleyle karşı karşıya kaldığını kaydeden Solak, şiddetin önüne geçilmediği takdirde yakında okul polislerinin yetersiz kalıp, okul karakolları kurulması gerekeceğini söyledi.

"İNTİHAR GİRİŞİMLERİ YÜZDE 300-400 ARTTI"

Aile Araştırma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı araştırmaya göre intihar girişimlerinde yüzde 300-400 oranında artış yaşandığını ifade eden Solak, aile içi eğitimin geniş aileden çekirdek aileye geçişin hızlı olması sebebiyle bazı sıkıntılar doğurduğunu belirterek, "Geniş aileye dönelim demiyorum, çocuğun eğitimi için babaanne ve dedenin ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Her şehirde aile destek merkezleri kurulmalıdır. Fakat bırakın merkezi, bizim okullarımızda rehber öğretmenimiz bile yok. Bu bir cinayettir. Acilen önüne geçilmelidir" diye konuştu.