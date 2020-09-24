Cezasını tamamlayan Samoalı mahkum beş yıl fazladan hapis yattı

2015 yılında tahliye edilmesi gereken 45 yaşındaki Sio Agafili, başka bir davada yargıcın yanlışlığı fark etmesiyle serbest kaldı. Agafili, "Bana cezamın ne zaman biteceğini kimse söylemedi" dedi.

Guardian'a göre Samoa Observer gazetesine konuşan Agafili, "İçeride günlerin sayısını unuttum. Sadece içeride olmam gerektiğini biliyordum" diye konuştu.

HIRSIZLIK VE SOYGUNDAN YEDİ YIL CEZA ALDI

Sio Agafili, Kasım 2018'de soygun ve hırsızlık suçlarından yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2008'de yine soygun ve hırsızlık suçlarından yargılandığı ayrı bir davada beş yıl hapis cezası aldı. Samoa ceza hukuku bu cezaların arka arkaya değil aynı anda çekilmesine izin verdiği için Agafili'nin Aralık 2015'te serbest kalması gerekiyordu.

Yanlışlık, geçen hafta Agafili'nin Tanumalala Hapishanesi'nde çıkan bir isyanda işlediği öne sürülen saldırı suçunun görüleceği dava öncesinde Yüksek Mahkeme yargıcı Leiataualesa Daryl Clarke tarafından fark edildi.

Polis duruşmada Agafili'nin içeride yasa dışı olarak tutulduğunu kabul etti. Dört yıl sekiz ay fazladan hapis yatan Agafili duruşma öncesinde, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.