Cezayir Cumhurbaşkanı adayı Abdulkadir bin Karine'den "yolsuzlukla mücadele" vaadi:

CEZAYİR (AA) - ABDURREZAK ABDULLAH - Cezayir Cumhurbaşkanı Adayı Abdulkadir bin Karine, yolsuzluktan hüküm giyenlere, yurt dışındaki varlıklarını getirmeleri karşılığında ceza indirimi yapılacağını, buna ilişkin hazırlanacak yasa teklifini halk oyuna sunacağını vadetti.

Cumhurbaşkanı adaylarından İslami eğilimli Ulusal Bina Hareketinin Başkanı Abdulkadir bin Karine, AA muhabirine, seçim vaatlerini anlattı.

Yolsuzlukla mücadelenin önemine değinen Bir Karine, Cezayir'de 2018'de petrolden elde edilen gelirin 41 milyar dolar, yurt dışına kaçırılan varlıkların tutarının ise yaklaşık 120 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Kaçırılan mal varlığının tespiti ve geri getirilmesine ilişkin yasa teklifi hazırlanacağını belirten Bin Karine, şöyle devam etti:

"Yolsuzluktan hüküm giyenlerin yurt dışına kaçırdıkları mal varlığını tespit etmek amacıyla yasal bir komite kurulacak. Yolsuzluktan hüküm giyenlere, yurt dışındaki mallarını getirmeleri karşılığında ceza indirimi yapılacak. Buna ilişkin hazırlanacak yasa teklifi referandumla halkın onayına sunulacak. Yani son söz halkta olacak. Ülkeden kaçırılan varlıklarla yeni bir ekonomi inşa edebileceğimizi göstereceğiz."