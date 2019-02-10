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Cezayir Cumhurbaşkanı, Anayasa Konseyi Başkanlığına danışmanını atadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 19:29 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı, Anayasa Konseyi Başkanlığına danışmanını atadı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, vefat eden Anayasa Konseyi Başkanı Murad Medlesi'nin yerine hukuk işlerinden sorumlu danışmanı Et-Tayyib Bilayz'ı atadı.

Cezayir resmi ajansı APS’nin haberine göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, Medlesi'nin yerine Anayasa Konseyi Başkanlığına, hukuk işlerinden sorumlu danışmanı Bilayz'ı atadı.

Cezayir anayasasının 183'üncü maddesine göre, cumhurbaşkanı, Anayasa Konseyi Başkanı ve Yardımcısını 8 yıl süreyle atıyor.

Beş yıl boyunca görevine devam eden Anayasa Konseyi Başkanı Medlesi, 28 Ocak'ta 76 yaşında vefat etmişti.

Anayasa Konseyi, cumhurbaşkanı adaylarının nihai listesini ve resmi seçim sonuçlarını yayınlama yetkisini elinde bulunduruyor.

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Anayasa Konseyi Başkanı Cezayir

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