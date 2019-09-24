CEZAYİR (AA) - Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 12 Aralık'ta yapılacak seçimler öncesinde "bağımsız bir seçim komisyonu" atanmasının "ordunun siyasi emellerinin olmadığının kanıtı" olduğunu belirterek, ülkedeki eski yönetimi vatana ihanetle suçladı.

Salih, ülkenin güneybatısındaki bir askeri üssü ziyareti sırasında yaptığı ve resmi televizyon aracılığıyla yayımlanan konuşmasında, "Sizlere daha önceden de ordu liderliğinin, halkına ve ülkesine hizmet dışında siyasi bir emeli olmadığını söyledik. Bizim bu söylediklerimiz de seçimleri gerçekleştirecek Ulusal Bağımsız Seçim İdaresi'nin kurulmasıyla kanıtlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

Cezayir'de 22 Şubat'tan bugüne devam eden kitlesel protestolara değinen Salih, "Ordunun başından beri gösterilerin yanında yer aldığını ve kitleleri koruduğunu" belirtti.

Salih, ülkenin eski yöneticilerini sert biçimde eleştirerek, "Bu kuşaktan küçük bir grup büyük görevlere geldi ve burada vatandaşın hakkını gözetmedi. Bilakis düşmanlarla halka karşı iş birliği yaptı. Öyle bir noktaya geldiler ki artık vatana hıyanet içine düştüler." diye konuştu.