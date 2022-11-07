HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cezayir ile Tunus arasında ortak iş birliği protokolü imzalandı

Cezayir ile Tunus arasında ortak iş birliği protokolü imzalandı

07.11.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezayir ile Tunus arasında iş ve mesleki ilişkiler alanında ortak iş birliği yürütme programı için protokol imzalandı.

Cezayir ile Tunus arasında ortak iş birliği protokolü imzalandı

Cezayir Devlet Radyosuna göre, Cezayir Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yusuf Şerefa ile Tunus Sosyal İşler Bakanı Malik Ez-Zahi başkent Cezayir'de çalışma ve mesleki ilişkiler alanında ortak iş birliği yürütme programı için bir protokol imzaladı. Haberde, söz konusu protokolün imzalanmasının iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde yapıldığı belirtilerek, protokolün özellikle çalışma ilişkileri ve iş güvenliği ile ilgili birçok alanı içerdiği kaydedildi.

İKİLİ İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME VURGUSU

Cezayir Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerefa, imza töreninde yaptığı konuşmada, bu protokolün imzalanmasının, deneyim alışverişi ve eğitim programlarının hazırlanması çerçevesinde çalışma, mesleki ilişkiler, iş sağlığı ve iş güvenliği alanlarında ikili iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

"ÖNEMLİ BİR SIÇRAMA"

Şerefa, bu adımı iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi ve iyileştirilmesi noktasında önemli bir “sıçrama” olarak değerlendirdi.

Öte yandan Tunus Sosyal İşler Bakanı Zahi ise, Cezayir'in çeşitli alanlarda “büyük bir gelişme” kaydettiğine işaret ederek, Bakan Şerefa ile özellikle “Şifa” adlı sosyal güvenlik elektronik kartı, işsizlik ödeneği sistemi ve Cezayir Meslek ve İş Yasası gibi önemli gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Tunuslu Bakan Zahi, dün resmi bir ziyaret kapsamında Cezayir’e gelmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! Sıcak hava dalgaları Avrupa'da 15 bin kişinin ölümüne sebep olduDünya Sağlık Örgütü açıkladı! Sıcak hava dalgaları Avrupa'da 15 bin kişinin ölümüne sebep oldu
Yasağı böyle deliyorlar! "Bankadan değil marketten aldım"Yasağı böyle deliyorlar! "Bankadan değil marketten aldım"
Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var Şiddetli yağmur ve kar uyarısı! Aralarında İstanbul da var
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Tunus

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye müjde! O eşleşme sonrası...

Fenerbahçe'ye müjde! O eşleşme sonrası...

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"

Müge Anlı'dan sert tepki "Ben eşimle böyle konuşamam"

Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza

Alev alev yanmaya başladı! Ağrı'da korkunç kaza

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti

Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti

"Genital organıma cop sokmak istedi" Rezidansta işkencede...

"Genital organıma cop sokmak istedi" Rezidansta işkencede...

İlginizi Çekebilir

6 metre yüksekten düşüp 1,5 metrelik demire saplandı!

6 metre yüksekten düşüp 1,5 metrelik demire saplandı!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Tehlike her evde var: Kullanmadan önce bir kez daha düşünün!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Düğününe bikiniyle katıldı! ''Gelinlik giymek haksızlık olurdu''

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.