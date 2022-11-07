Cezayir ile Tunus arasında ortak iş birliği protokolü imzalandı

Cezayir Devlet Radyosuna göre, Cezayir Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yusuf Şerefa ile Tunus Sosyal İşler Bakanı Malik Ez-Zahi başkent Cezayir'de çalışma ve mesleki ilişkiler alanında ortak iş birliği yürütme programı için bir protokol imzaladı. Haberde, söz konusu protokolün imzalanmasının iki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde yapıldığı belirtilerek, protokolün özellikle çalışma ilişkileri ve iş güvenliği ile ilgili birçok alanı içerdiği kaydedildi.

İKİLİ İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRME VURGUSU

Cezayir Çalışma, İstihdam ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerefa, imza töreninde yaptığı konuşmada, bu protokolün imzalanmasının, deneyim alışverişi ve eğitim programlarının hazırlanması çerçevesinde çalışma, mesleki ilişkiler, iş sağlığı ve iş güvenliği alanlarında ikili iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

"ÖNEMLİ BİR SIÇRAMA"

Şerefa, bu adımı iki ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi ve iyileştirilmesi noktasında önemli bir “sıçrama” olarak değerlendirdi.

Öte yandan Tunus Sosyal İşler Bakanı Zahi ise, Cezayir'in çeşitli alanlarda “büyük bir gelişme” kaydettiğine işaret ederek, Bakan Şerefa ile özellikle “Şifa” adlı sosyal güvenlik elektronik kartı, işsizlik ödeneği sistemi ve Cezayir Meslek ve İş Yasası gibi önemli gelişmeleri ele aldıklarını kaydetti.

Tunuslu Bakan Zahi, dün resmi bir ziyaret kapsamında Cezayir’e gelmişti. (AA)

