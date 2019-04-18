Cezayir'de geçici Cumhurbaşkanı'nın diyalog girişimine boykot çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, ülkedeki siyasi aktörleri bir araya getirecek Kapsamlı Diyalog Açılımı toplantısını boykot etme çağrısı yaptı.

Partiden yapılan açıklamada, Salih'in 100'den fazla ismi çağırdığı "Kapsamlı Diyalog Açılımı'na" katılmaları için kendilerine de bir davet ulaştığı aktarıldı.

Toplantıya katılım sağlanmayacağı kaydedilen açıklamada, Cezayir'deki tüm siyasi ve sivil güçler toplantıyı boykot etmeye çağrıldı.

Açıklamada, toplantının "halkın iradesine saldırı niteliğinde olduğu ve mevcut krizi daha da derinleştireceği" kaydedildi.

Cezayir'de yarın da geçiş dönemi liderlerine karşı kitlesel gösteriler düzenlenmesi öngörülüyor.

- Buteflika gitti, protestolar devam ediyor

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi cumhurbaşkanından ziyade, kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyordu.