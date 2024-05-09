Ekrem İmamoğlu ‘köfte’ polemiğini unutamıyor! Yaptığı son paylaşım yine olay oldu: ‘Köfte deyip geçmeyin!’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyada hesabından yaptığı 'köfte' paylaşımıyla dikkat çekti. İBB iştiraklerinden olan BELTUR'da satılan köftelerle ilgili videoyu paylaşan İBB Başkanı İmamoğlu "Köfte deyip geçmeyin. Belturlarda Türkiye’nin farklı yerlerinin köfteleri uygun fiyatlara sunuluyor. Mutlaka deneyin." ifadelerine yer verdi.

MURAT KURUM'LA YAŞADIĞI 'KÖFTE' POLEMİĞİ AKILLARA GELDİ

İBB Başkanı İmamoğlu'nun X üzerinden yaptığı paylaşımı akıllara AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'la yaşadığı 'köfte' polemiğini getirdi.

KURUM'A GÖNDERME Mİ?

Söz konusu paylaşım, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Kurum'a gönderme olarak yorumlandı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart'taki seçim döneminde; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili paylaştığı 'köfte' anısı gündem yaratmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu "Erdoğan ilk belediye başkanı olduğu dönemde benim lokantamda köfte yedi. Parasını almadım. Hayat boyu o borcu ödeyemeyecek." demişti.

AK Parti İBB Başkanı Adayı Murat Kurum ise İmamoğlu'nu kastederek "Sen nasıl yöneteceksin Adalar'ı, sen git köfte dükkanını yönet" demişti.

Kurum'a yanıt veren İmamoğlu da "31 Mart'tan sonra her yediği köftede, İstanbul seçimini hatırlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

"Köfteciyle ilgili bir sorunu var Sayın Kurum'un. Ben, ona, 'Bakan olamazsın demedim, köfteci olamazsın' dedim. Biraz esnaf olmaya dönük de bir davetim oldu. Ama esnaf olmaya da niyeti yok. Olamaz da bu söylemlerine bakılırsa. Esnaflığın ne anlama geldiğini bilmeyen bir insan, insanlarının yüzde 30'a yakın esnaf kökenli bir toplum olan güzel İstanbul'a nasıl hizmet edebilir; varın siz düşünün. Tabii anlayacağını da düşünmüyorum. Belli ki köfteyle, köfteciyle bir zoru var, esnaflıkla bir zoru var. Ama 31 Mart'ta esnafın, köftecilerin zaferi olacak. Muhtemeldir ki 31 Mart'tan sonra her yediği köftede, İstanbul seçimini hatırlayacak."







