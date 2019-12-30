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  4. Cezayir'de Genelkurmay Başkanı Salih'in ölümünün ardından halk hareketinin akıbeti tartışılıyor

Cezayir'de Genelkurmay Başkanı Salih'in ölümünün ardından halk hareketinin akıbeti tartışılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 12:42 | Son Güncelleme

Gazeteci Mervan Vennas: - "Halk hareketinin, Kayid Salih'in vefatından sonra da istekleri devam ediyor. Tebbun'un seçilmesiyle yönetimin sivil bir yüzü oldu. Yönetimin doğrudan diyalog ya da müzakereler yoluyla talepleri değerlendirebileceği bir ortam oluştu" - Gazeteci Hasan Zahir: - "Seçimlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, yeni cumhurbaşkanının göreve gelmesi, Genelkurmay Başkanı Salih'in vefatı gibi unsurlar, gösterilerin eskisi gibi devam etmesi yönünde yapılan çağrıları anlamsız kılıyor" - Cezayir Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Görevlisi Tevfik Bukada: - "Halk hareketinin, önceki gibi olmasa da az bir sayıyla devam edeceğini düşünüyorum"

CEZAYİR (AA) - ABDURREZZAK BİN ABDULLAH - Cezayir'de geçiş sürecinin önde gelen isimlerinden Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih'in vefatının ardından halk hareketinin akıbeti tartışılıyor.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" ve "mevcut yönetimle seçimlere gidilmemesi" talebiyle süren gösteriler, 45. haftasına girdi.

Salih'in cenaze töreni ve sonrasında halk hareketinin sürmesi çağrısı yapıldı. Salih için yayınlanan taziye mesajlarında, onun yolundan gidileceği vurgulandı.

- "Diyalog masasına oturmak getiriyor"

Gazeteci Mervan Vennas, halk hareketinin kişilerin kalması veya gitmesinden ziyade rejimde köklü değişikler yapılmasını talep ettiğini belirtti.

Vennas şunları söyledi:

"Halk hareketinin, Kayid Salih'in vefatından sonra da istekleri devam ediyor. Tebbun'un seçilmesiyle yönetimin sivil bir yüzü oldu. Yönetimin doğrudan diyalog ya da müzakereler yoluyla talepleri değerlendirebileceği bir ortam oluştu. Diğer türlü devam edilmesi mümkün değildi. Sonunda bir diyalog masasına oturmak gerekiyor. Salih'in vefatı Cumhurbaşkanı Tebbun'u daha da özgürleştirecektir. Öyle sanıyorum ki Salih'in vefatı sonrası çok daha uygun bir ortam olacak. İçinde bulunduğumuz siyasi tıkanıklıktan çıkmamız lazım."

- "Hareketin geleceği geçmişteki gibi olmaz"

Gazeteci Hasan Zahir ise Salih'in vefatının ardından hareketin geleceğinin geçmişteki gibi olamayacağını savundu.

Zahir, "İyi bir katılım oranıyla seçimlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, yeni cumhurbaşkanının göreve gelmesi, gösterilerde gitmesi istenen Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ile Başbakan Nureddin Bedevi'nin görevlerini bırakması, ardından Genelkurmay Başkanı Salih'in vefatı gibi unsurlar, gösterilerin eskisi gibi devam etmesi yönünde yapılan çağrıları anlamsız kılıyor." diye konuştu.

Cezayir Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Görevlisi Tevfik Bukada da halk hareketiyle, Salih'in ölümünü ilişkilendirme yaklaşımını doğru bulmadığını söyledi.

Bukada, "Bu hareket, kişilerle alakalı değildi. Hak ve hukuk devletinin kurulması hedefiyle yola çıktı. Halk hareketinin, önceki gibi olmasa da az bir sayıyla yine devam edeceğini düşünüyorum. Yönetim şu ana kadar, 'eylemlerin yapılma nedenleri ortadan kalktı' diyebileceğimiz bir performans da göstermedi." dedi.

- Buteflika karşıtı gösteriler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri

Ülkedeki geçiş sürecinin önde gelen isimlerinden Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, 23 Aralık'ta geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti

Cezayir, şubat ayında 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla birlikte kitlesel protestolara sahne oldu. Ordunun uyarısıyla Buteflika istifa etti ancak gösteriler durmadı.

Ülkede bir yandan seçim için sandıklar kurulurken bir yandan da binlerce kişi "seçim dayatmasına hayır" sloganıyla sokaklarda protestolarını sürdürdü.

Seçimdeki adayların tamamının Buteflika rejimi döneminde siyaset sahnesinde yer alması protestocular tarafından sıkça eleştirildi. Cezayir'de muhalefetin ve göstericilerin "yönetimde köklü değişiklikler yapılmadan sandığın kurulmaması" yönündeki taleplerine rağmen 12 Aralık'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 58'ini alan Abdulmecid Tebbun, ülkenin yeni cumhurbaşkanı olmuştu.

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