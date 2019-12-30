Cezayir'de Genelkurmay Başkanı Salih'in ölümünün ardından halk hareketinin akıbeti tartışılıyor

"Halk hareketinin, Kayid Salih'in vefatından sonra da istekleri devam ediyor. Tebbun'un seçilmesiyle yönetimin sivil bir yüzü oldu. Yönetimin doğrudan diyalog ya da müzakereler yoluyla talepleri değerlendirebileceği bir ortam oluştu. Diğer türlü devam edilmesi mümkün değildi. Sonunda bir diyalog masasına oturmak gerekiyor. Salih'in vefatı Cumhurbaşkanı Tebbun'u daha da özgürleştirecektir. Öyle sanıyorum ki Salih'in vefatı sonrası çok daha uygun bir ortam olacak. İçinde bulunduğumuz siyasi tıkanıklıktan çıkmamız lazım."

Salih'in cenaze töreni ve sonrasında halk hareketinin sürmesi çağrısı yapıldı. Salih için yayınlanan taziye mesajlarında, onun yolundan gidileceği vurgulandı.

- "Hareketin geleceği geçmişteki gibi olmaz"

Gazeteci Hasan Zahir ise Salih'in vefatının ardından hareketin geleceğinin geçmişteki gibi olamayacağını savundu.

Zahir, "İyi bir katılım oranıyla seçimlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, yeni cumhurbaşkanının göreve gelmesi, gösterilerde gitmesi istenen Cezayir Geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ile Başbakan Nureddin Bedevi'nin görevlerini bırakması, ardından Genelkurmay Başkanı Salih'in vefatı gibi unsurlar, gösterilerin eskisi gibi devam etmesi yönünde yapılan çağrıları anlamsız kılıyor." diye konuştu.

Cezayir Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Görevlisi Tevfik Bukada da halk hareketiyle, Salih'in ölümünü ilişkilendirme yaklaşımını doğru bulmadığını söyledi.

Bukada, "Bu hareket, kişilerle alakalı değildi. Hak ve hukuk devletinin kurulması hedefiyle yola çıktı. Halk hareketinin, önceki gibi olmasa da az bir sayıyla yine devam edeceğini düşünüyorum. Yönetim şu ana kadar, 'eylemlerin yapılma nedenleri ortadan kalktı' diyebileceğimiz bir performans da göstermedi." dedi.