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  4. Cezayir'de göstericiler "yönetim sisteminde köklü değişiklik" istiyor

Cezayir'de göstericiler "yönetim sisteminde köklü değişiklik" istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 21:00 | Son Güncelleme

Başkent Cezayir'in yanı sıra Vahran ve Kosantine kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in birçok kentinde binlerce kişi "yönetim sisteminde köklü değişiklik" talebiyle gösteri düzenledi.

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ve sonrasında "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam eden gösterilerin 45'inci haftasında, sokakları dolduran Cezayirliler "yönetim sisteminde köklü değişiklik" istedi.

Başkent Cezayir'in yanı sıra ülkenin batısındaki Vahran ve doğudaki Kosantine kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Gösterilerde yönetim sisteminde değişiklik taleplerinin dile getirildiği pankartlar taşındı, sık sık bu yönde sloganlar atıldı.

Cezayir, şubat ayında 20 yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen cumhurbaşkanlığına 5. kez aday olmasıyla birlikte kitlesel protestolara sahne olmuştu. Buteflika'nın, "ordunun uyarılarıyla" nisan ayında istifa etmesine rağmen gösteriler durmamış "Buteflika rejimi temsilcilerinin yönetimden uzaklaştırılması" talebiyle devam etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Cezayir gösteri yönetim sisteminde köklü değişiklik

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