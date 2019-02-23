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Cezayir’de seçim krizi vatandaşları sokağa döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:17 | Son Güncelleme

Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın beşinci kez cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesini protesto eden vatandaşların sokağa çıkmasının ardından Buteflika’nın destekçilerinin de gösteri düzenlemesi planlanıyor.Dün cuma namazından sonra Cezayir’in başkenti Cezayir’de ve farklı kentlerde binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika nın 18 Nisanın seçimlerinde 5.

Cezayir’de Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın beşinci kez cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesini protesto eden vatandaşların sokağa çıkmasının ardından Buteflika’nın destekçilerinin de gösteri düzenlemesi planlanıyor.
Dün cuma namazından sonra Cezayir’in başkenti Cezayir’de ve farklı kentlerde binlerce vatandaş Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika nın 18 Nisanın seçimlerinde 5. dönemine aday gösterilmesine protesto etti. Cuma namazı çıkışı hem Buteflika’yı hem de kardeşini istemedikleri için sokağa çıkan vatandaşların ardından önümüzdeki günlerde ise Buteflika destekçilerinin gösteri düzenlemeyi planladıkları öğrenildi. İktidar partisi olan Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin Genel Sekreteri Moad Bouchareb yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanının Pazar günü İsviçre’den döndükten sonrası için, daha büyük ve daha etkileyici bir gösteri düzenlediklerini aktardı.
Cumhurbaşkanlığı görevini 1999 yılında teslim alan ve 2013 yılındaki kalp krizinden sonra nadiren meydana çıkan Abdülaziz Buteflika 18 Nisan seçimlerinde yaşına ve sağlık sorumluklarına rağmen aday olacağını söylemişti.

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