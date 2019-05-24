Cezayir'de sokağın geçiş dönemi için istediği isim İbrahimi

Cezayir genelindeki protestolarda geçiş dönemini yönetmesi için ismi öne çıkan 87 yaşındaki Ahmed Talib İbrahimi, çarşamba günü yayımladığı mesajında "gösterilerde ismini zikrederek kendisini onurlandıran" Cezayir halkına teşekkür ederek görevi prensipte kabul ettiğini açıkladı.

Buteflika'nın istifasında üst üste yaptığı uyarılarla kritik rol oynayan ordu ise ülke yönetiminde boşluk olmaması için anayasal süreçte ısrar ediyor.

Yaklaşık üç aydır her hafta aralıksız gösterilere devam eden Cezayirliler, anayasaya göre geçiş dönemini yürütmesi gereken devletin zirvesindeki isimleri "Buteflika döneminin temsilcileri" olduğu gerekçesiyle reddediyor.

Abdulaziz Buteflika'nın 2 Nisan'da yoğun halk protestoları ve ordunun uyarıları sonucu cumhurbaşkanlığından istifa ettiği Cezayir'de Buteflika sonrası geçiş dönemine ilişkin tıkanıklık devam ediyor.

Egemenliğin halka devredilmesi için tüm tecrübesiyle elinden geleni yapacağını belirten İbrahimi, krizden çıkış yolu olarak Anayasa'nın 7. ve 8. maddelerine işaret ederek, "Bunları en geniş anlamıyla uyguladığımız zaman halkın iradesinin üzerinde irade yoktur." ifadesini kullandı.

Cezayir Anayasası'nın 7. ve 8. maddelerinde "halkın her iktidarın kaynağı olduğu" ve "kurucu iktidarın halka ait olduğu" belirtiliyor. 102. madde de "cumhurbaşkanının istifası, yetkilerini yerine getirmede bir engelle karşılaşması, ölüm veya hastalık nedeniyle söz konusu makamın boşalması halinde" izlenecek süreç düzenliyor.

Tunus'ta yasama organı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in 90 günlük geçici cumhurbaşkanlığı görevine başlaması ve 4 Temmuz'da yeni cumhurbaşkanı seçiminin yapılması planıyla 102. madde zaten şu an işliyor.

Cezayir sivil toplumu ve muhalefeti ise "Buteflika rejiminin temsilcileri" olduğu gerekçesiyle gerek geçiş dönemini yöneten isimleri, gerekse geçiş döneminin uygun koşullar oluşmadan dayatılması nedeniyle mevcut durumu reddediyor.