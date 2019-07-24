Cezayir'de ulusal diyalog toplantılarının kapısı orduya kapalı

Buna karşılık, Cezayir ordusu, silahlı kuvvetler olarak anayasanın kendilerine verdiği göreve bağlı olduklarını belirterek diyalog toplantılarına katılmayacakları sinyalini vermişti.

Diyalog toplantısına katılacak bazı siyasi partiler ve temsilciler, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasından itibaren ülke meselelerinde nüfuzunu artıran ordunun diyalog sürecine bir muhatap olarak katılması gerektiğini savunmuştu.

İyadi, "Ordumuz anayasal görevini bilen milli bir ordudur. Görevi, çevremizdeki tehditlere karşı ülkeyi korumaktır. Bu nedenle, silahlı kuvvetlerimizi siyasi bir sürece bulaştırmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Nureddin İyadi, ülkenin resmi haber ajansı APS'ye verdiği röportajda, Cezayir'in içinde bulunduğu siyasi krizden çıkış için sunulan diyalog girişimine ordunun katılmasını "tuzak" olarak nitelendirdi.

- Cezayir'de siyasi kriz devam ediyor

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasından sonra hız kesmeyen protestolarda, Buteflika müttefiklerinden hesap sorulması ve yolsuzluğa bulaşanların adalete teslim edilmesi çağrısı devam etmişti.

Açılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında çok sayıda iş adamı, ordu mensubu, bürokrat ve siyasetçi ifade vermiş, birçoğu da tutuklanmıştı.

Buteflika sonrası anayasaya göre işlemesi gereken geçiş süreci ise muhalefet ve sivil toplum tarafından reddedilmişti. Sokağın itirazlarına rağmen Cezayir yönetiminin ısrarcı olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimleri geçen ay aday çıkmaması nedeniyle iptal edilmişti.

Bunun üzerine, Cezayir Cumhurbaşkanlığı geçen haftalarda, ülkedeki siyasi tıkanıklığın giderilmesi için siyaset ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya geleceği ulusal diyalog girişimi çağrısı yapmıştı.

