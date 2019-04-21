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Cezayir'de yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 01:06 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Muhammed Levkal ve eski Başbakan Ahmed Uyahya ifade vermeye çağrıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de, Maliye Bakanı Muhammed Levkal ve eski Başbakan Ahmed Uyahya, yolsuzlukla ilgili dava kapsamında ifade vermeye çağrıldı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi, eski Başbakan Uyahya ve mevcut Maliye Bakanı Levkal'ı "kamu malını usulsüzce kullanmak" ve "yasa dışı ayrıcalıklar tanımak" gibi suçlamalarla ifade vermeye çağırdı.

Haberde, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Uyahya, sonuncusu 2017 Ağustos-2019 Mart'ta olmak üzere beş kez başbakanlık görevinde bulunmuştu.

2016'dan itibaren Merkez Bankası Başkanlığı görevini yürüten Levkal da eski İçişleri Bakanı Nureddin Bedevi başkanlığında geçen mart ayında kurulan yeni hükümette Maliye Bakanlığı görevine getirilmişti.

Abdulaziz Buteflika, 11 Mart'ta Ahmed Uyahya hükümetini görevden almış, yerine hükümeti kurması için Bedevi'yi atamıştı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, daha önce yargıya yaptığı çağrıda, Abdulaziz Buteflika döneminde kamuoyuna yansımış ancak üstü kapatılmış yolsuzluk dosyalarının yeniden açılması konusunda "yargının daha hızlı davranmasını" istemişti.

Salih daha önce yaptığı bir açıklamada da siyaset, bürokrasi, ordu, güvenlik ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı, Cezayir kamuoyuna yansımış yolsuzluk skandallarını isim isim zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

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Cezayir Eskİ Başbakan Maliye Bakanı

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