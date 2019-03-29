Cezayir'de, yönetim yanlısı iş adamları sendikasının başkanı istifa etti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın seçim kampanyasının en güçlü finansörü ve ülkedeki en büyük iş adamları örgütlenmesi olan "İş Liderleri Forumu" (FCE) Başkanı Ali Haddad, görevinden istifa etti.

Haddad istifa mektubunda, "FCE başkanlığından istifa etmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Ülkede 18 Nisan'da yapılması planlanan ancak daha sonra ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda izlediği tutumu tek başına belirlemediğini, söz konusu tavrın, tüm üyelerin ortak kararı olduğunu belirten Haddad, daha sonra beklenmedik şekilde bazı gelişmeler (Buteflika'nın 5. dönem adaylığı karşıtı gösteriler) yaşandığını kaydetti.

FCE, aylar öncesinde Buteflika'nın 5. dönem adaylığını desteklediğini duyurmuştu.

Yaklaşık iki ay önce sendikaya dönüşen forumun, Buteflika'nın adaylığına destek vermesi sendika üyeleriyle karşı karşıya gelinmesine neden olmuş, forumdaki bazı üyeler ve yetkililer üyeliklerini dondurmuştu.

FCE, Buteflika'nın seçim kampanyasının en büyük finansörüydü.