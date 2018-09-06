HABER

Cezayir'deki kolera salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 03:43 | Son Güncelleme

Cezayir Sağlık Bakanlığı, kolera salgınının kaynağının Beni İzze Vadisi olduğunu açıkladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir yönetimi, ağustos ayı ortalarında ülkenin kuzey kesimlerinde ortaya çıkan kolera salgınının kaynağının tespit edildiğini duyurdu.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tahliller sonucunda, koleranın kaynağının, salgın vakalarının en fazla görüldüğü kent olan Buleyde'ye bağlı Beni İzze Vadisi olarak tespit edildiği ifade edildi.

Vadideki akar suyun Eş-Şeria Dağları'ndan başlayıp Buleyde'deki Hazruna bölgesinden geçerek başkent Cezayir'deki Mazafran sahiline kadar uzandığının belirtildiği açıklamada, evsel ve tarımsal atıklarla kirlenmiş durumdaki vadi suyunun temizlenmesi için ilgili makamlarla koordineli şekilde gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, ay başından itibaren 173 şüpheli vakadan 62'sinin kolera olduğunun tespit edildiği, bunlardan 2'sinin ölümle sonuçlandığı belirtilmişti.

PARTNERArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladıArtık 36 beden! Ünlü şarkıcının seksi pozları Instagram'ı salladı
Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'deSon dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de
İstanbul'da yağmur etkili oluyorİstanbul'da yağmur etkili oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beni İzze Vadisi kolera

En Çok Okunan Haberler

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

Yılan Hikayesi'nin Rambo Berk'inin son hali şaşırttı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ebru Polat, Mert Fırat'a sert çıktı

Ebru Polat, Mert Fırat'a sert çıktı

Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak

Donald Trump: İdlib'de katliam olursa, ABD çok kızacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacak

İstanbulkart'a pet şişe ile yükleme yapılacak

2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edildi

2019 yılı 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edildi

Bartın’da bir imam, 'dini duyguları istismar'dan gözaltına alındı

Bartın’da bir imam, 'dini duyguları istismar'dan gözaltına alındı

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

Son dakika! Erdoğan'ın 15 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de

Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Avukatın komiser tarafından darp edildiği iddiasına Emniyet'ten açıklama

Midesinden 30 kapsül uyuşturucu çıktı

Midesinden 30 kapsül uyuşturucu çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.