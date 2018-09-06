Cezayir'deki kolera salgını

CEZAYİR (AA) - Cezayir yönetimi, ağustos ayı ortalarında ülkenin kuzey kesimlerinde ortaya çıkan kolera salgınının kaynağının tespit edildiğini duyurdu.
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, tahliller sonucunda, koleranın kaynağının, salgın vakalarının en fazla görüldüğü kent olan Buleyde'ye bağlı Beni İzze Vadisi olarak tespit edildiği ifade edildi.
Vadideki akar suyun Eş-Şeria Dağları'ndan başlayıp Buleyde'deki Hazruna bölgesinden geçerek başkent Cezayir'deki Mazafran sahiline kadar uzandığının belirtildiği açıklamada, evsel ve tarımsal atıklarla kirlenmiş durumdaki vadi suyunun temizlenmesi için ilgili makamlarla koordineli şekilde gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.
Cezayir Sağlık Bakanlığından 29 Ağustos'ta yapılan açıklamada, ay başından itibaren 173 şüpheli vakadan 62'sinin kolera olduğunun tespit edildiği, bunlardan 2'sinin ölümle sonuçlandığı belirtilmişti.
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