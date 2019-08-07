Cezayir'deki Ulusal Diyalog Komitesi halk hareketi temsilcilerini dinledi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki Ulusal Diyalog Komitesi, gösterilere öncülük eden çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu 30 temsilciyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Ulusal Diyalog Komitesi Üyesi Abdulvehhab bin Celul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayir'in çeşitli kentlerinden halk hareketi temsilcisi olarak gelen gençlerle yapılan görüşmenin, birkaç saat sürdüğünü ifade etti.

Gençlerin en çok üzerinde durduğu noktanın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yeterli ve açık güvencelerle en kısa sürede gerçekleştirilmesi olduğunu belirten Bin Celul, "Temsilciler, Başbakan Nureddin Bedevi ile 48 valinin görevlerinden ayrılmasının verilecek güvencelerin başında geldiğini bize iletti." dedi.

Bin Celul, en yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için bağımsız bir komite kurulmasını, bu komitenin seçimleri takip etmesi, gözlemci olması ve sonuçları açıklamasını şart koşan gençlerin, "gösteriler sırasında gözaltına alınanların serbest bırakılması, başkentin girişlerinde güvenlik kontrollerinin hafifletilmesi ve aktivistlere hükümetin medya organlarında alan açılması yönündeki taleplerini de ilettiğini" dile getirdi.