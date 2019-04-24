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Cezayir'in eski enerji bakanı hakkında yolsuzluk soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 17:58 | Son Güncelleme

Cezayir eski enerji bakanı hakkında, ulusal petrol şirketi Sonatrach'ta yolsuzluk yapıldığı suçlamasıyla soruşturma açıldı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Yüksek Mahkemesinin, eski Enerji Bakanı Şekib Halil döneminde, Sonatrach'ta yolsuzluk yapıldığına dair soruşturma başlattığı belirtildi.

Cezayir Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şekib Halil'in enerji bakanlığı yaptığı 1999-2010 döneminde Sonatrach şirketinin "yasa dışı sermaye hareketleri ve iki yabancı şirketle yaptığı anlaşmalarda usulsüzlüklere ilişkin" yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Açıklamaya göre söz konusu yabancı şirketler İtalya'dan ENI ve Saipem olarak belirtildi.

İddiaların odağındaki Şekib Halil, 2001-2003 yılları arasında Cezayir'in ulusal petrol şirketi Sonatrach yönetim kurulu başkanlığını da yapmıştı.

Cezayir'in geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Sonatrach'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Abdulmumin Velid Kaddur'u dün akşam görevden almıştı.

Afrika'nın en büyük şirketi Sonatrach'ın farklı kentlerdeki 150 şubesinde 120 binden fazla kişi çalışıyor. 1963'te kurulan Sonatrach, yabancı ortaklarıyla günde 1,2 milyon varil petrol üretirken, piyasa değerinin 50 milyar doların üzerinde olduğu ifade ediliyor.

- Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk operasyonları

Cezayir'de uzun süredir sağlık sorunları yaşayan 82 yaşındaki Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, beşinci dönem cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından başlayan yoğun halk protestoları ve ordunun "sözlü müdahalesi" neticesinde 2 Nisan'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" yer almıştı.

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, daha önce yaptığı bir açıklamasında da siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Cezayir'in en zengin iş adamı olarak gösterilen Issad Rebrab'ın da aralarında bulunduğu ülkenin önde gelen iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Cezayir Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach

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