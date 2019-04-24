Cezayir'in eski enerji bakanı hakkında yolsuzluk soruşturması

CEZAYİR (AA) - Cezayir Yüksek Mahkemesinin, eski Enerji Bakanı Şekib Halil döneminde, Sonatrach'ta yolsuzluk yapıldığına dair soruşturma başlattığı belirtildi.

Cezayir Yüksek Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şekib Halil'in enerji bakanlığı yaptığı 1999-2010 döneminde Sonatrach şirketinin "yasa dışı sermaye hareketleri ve iki yabancı şirketle yaptığı anlaşmalarda usulsüzlüklere ilişkin" yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Açıklamaya göre söz konusu yabancı şirketler İtalya'dan ENI ve Saipem olarak belirtildi.

İddiaların odağındaki Şekib Halil, 2001-2003 yılları arasında Cezayir'in ulusal petrol şirketi Sonatrach yönetim kurulu başkanlığını da yapmıştı.

Cezayir'in geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Sonatrach'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Abdulmumin Velid Kaddur'u dün akşam görevden almıştı.

Afrika'nın en büyük şirketi Sonatrach'ın farklı kentlerdeki 150 şubesinde 120 binden fazla kişi çalışıyor. 1963'te kurulan Sonatrach, yabancı ortaklarıyla günde 1,2 milyon varil petrol üretirken, piyasa değerinin 50 milyar doların üzerinde olduğu ifade ediliyor.