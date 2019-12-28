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  4. Cezayir’in yeni Başbakanı Abdülaziz Djerad oldu

Cezayir’in yeni Başbakanı Abdülaziz Djerad oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.12.2019 18:03 | Son Güncelleme

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni başbakan olarak Abdülaziz Djerad’ı atadı.Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Abdülaziz Djerad’ı yeni başbakan olarak atadı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yeni başbakan olarak Abdülaziz Djerad’ı atadı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Abdülaziz Djerad’ı yeni başbakan olarak atadı. Devlet televizyonu ENTV aracılığıyla duyurulan bilgiye göre Tebbun, Djerad’ı yeni hükümeti kurması için görevlendirdi.

Eski diplomat Djerad, 2000’lerde Cezayir Dışişleri Bakanlığının genel sekreteri olarak görev yapmış sonrasında Cezayir Üniversitesinde öğretim üyeliği görevinde bulunuyordu.

Cezayir’de seçimler, dönemin Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika’nın bir dönem daha görevde kalacağını açıklamasının ardından başlayan protesto gösterilerinin devamında gerçekleşmiş ve eski Başbakan Abdulmecid Tebbun, oyların yüzde 58’ini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

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