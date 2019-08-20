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Cezayirli öğrencilerden "eski rejim temsilcileriyle diyaloğa hayır" gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 17:32 | Son Güncelleme

Başkent Cezayir'deki Ulusal Diyalog Komitesi binası önünde toplanan binlerce öğrenci, "Buteflika rejimi temsilcileri" ile diyalog istemediklerini dile getirdi

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in başkentinde binlerce öğrenci, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcileriyle girilecek diyalog sürecini protesto etmek için gösteri düzenledi.

Başkent Cezayir'in çeşitli noktalarından hareket eden öğrenciler, ülkede sivil toplum ile yönetim arasındaki diyaloğu yönetmesi için kurulan Cezayir Ulusal Diyalog Komitesi binası önünde bir araya geldi.

Ulusal Diyalog Komitesi'nin çalışmalarını ve "Buteflika rejimi temsilcileri" olarak adlandırılan isimlerle diyaloğu reddettiklerini belirten Cezayirli öğrenciler, "çetelerle diyaloğa hayır", "çete diyaloğa öncülük ediyor", "askeri değil sivil devlet" şeklinde sloganlar attı.

Ülkenin geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Cezayir Milli Mücahit Günü (20 Ağustos) nedeniyle yayımladığı mesajında, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkması için tüm siyasi güçler ile sivil toplum kuruluşlarını ulusal diyalog sürecine destek vermeye çağırmıştı.

Cezayir'de, geçtiğimiz hafta ise siyasi sorunların aşılabilmesi için bir yöntem bulması amacıyla aralarında eski bakanlar, sendikacılar ve araştırmacıların da yer aldığı 41 kişilik "Akiller Heyeti" oluşturulmuştu.

Cezayir'de tarihi nitelikteki kitlesel gösteriler ve ordunun "uyarıları" sonucu 20 yıldır yönetimde bulunan Buteflika'nın 2 Nisan'da istifasını açıklamasına rağmen protestolar hala devam ediyor.

Göstericiler, Buteflika'nın çevresinde kümelenmiş siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından yolsuzluğa bulaşanların görevden alınmasını ve bu kişilerden yargı önünde hesap sorulmasını istiyor.

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