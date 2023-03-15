ChatGPT konuşulurken sürpriz duyuru geldi! OpenAI, GPT-4'ü çıkardı

Çok tartışılan, çok konuşulan ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ChatGPT ve yeni Bing gibi uygulamalara güç veren yapay zeka dil modelleri serisinin sonuncusu olan GPT-4'ü duyurdu. Böylece ,aylar süren söylenti ve spekülasyonların ardından yeni dil modeli GPT-4 resmen tanıtılmış oldu. İşte detaylar...

GPT-4 METİN VE GÖRÜNTÜ GİRDİSİNİ AYRIŞTIRABİLİYOR

The Verge'ün haberine göre, OpenAI, GPT-4'ün "her zamankinden daha yaratıcı ve işbirlikçi" olduğunu ve "zor sorunları daha yüksek doğrulukla çözebildiğini" iddia ediyor. Hem metin hem de görüntü girdisini ayrıştırabiliyor, ancak yalnızca metin yoluyla yanıt verebiliyor.

OpenAI ayrıca sistemlerin, bilgi uydurma eğilimi ve şiddet içeren ve zararlı metinler üretme kapasitesi de dahil olmak üzere önceki dil modelleriyle aynı sorunların çoğunu koruduğu konusunda uyarıyor.

OpenAI, GPT-4'ü ürünlerine entegre etmek için aralarında Duolingo, Stripe ve Khan Academy'nin de bulunduğu bir dizi şirketle ortaklık kurduğunu da açıkladı.

GPT-4 NASIL KULLANILIR?

Yeni model, OpenAI'nin aylık 20 dolarlık ChatGPT aboneliği ChatGPT Plus aracılığıyla kullanıma sunuluyor. Ayrıca, Microsoft'un Bing sohbet botuna güç veriyor. Buna ek olarak geliştiricilerin üzerine inşa edebilecekleri bir API olarak da erişilebilir olacak.

Bir araştırma blog yazısında OpenAI, GPT-4 ile selefi GPT-3.5 (ChatGPT'ye güç veren model) arasındaki farkın gündelik konuşmalarda "ince" olduğunu, farkın, görevin karmaşıklığı yeterli bir eşiğe ulaştığında ortaya çıktığını söyledi.

Buna ek olarak şirket, GPT-4'ün iyileştirmelerinin, sistemin Uniform Bar Exam, LSAT, SAT Math ve SAT Evidence-Based Reading & Writing sınavları da dahil olmak üzere bir dizi test ve ölçütteki performansında açıkça görüldüğünü söylüyor.



