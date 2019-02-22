HABER

CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay istifa etti

SEÇİM HABERLERİ  | 22.02.2019 15:26 | Son Güncelleme

CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kozay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, mevki, makam ve koltukların gelip geçici olduğunu belirtti.

CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay istifa etti

Parti genel merkezine sitemde bulunan Kozay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Meclis üyesi listeleri hazırlanırken örgüt yok sayılmıştır. Ayrıca aday listeleri örgüte gösterilmediği gibi, genel merkezin genelgesine göre listeleri seçim kurullarına teslim edecek kişileri il başkanının yetkilendirmesi gerektiği halde yine örgüte bilgi verilmemiş, yetkilendirmeler örgütün bilgisi olmadan yapılmış ve yine örgüt yok sayılmıştır. Adana il örgütünün başındaki kişi olarak Türkiye Cumhuriyetinin aydınlık yüzü insanları olan siz değerli yoldaşlarımdan aldığım yetkinin vicdanımda oluşturduğu sorumluluk duygusu ve bilinciyle bu durumu kabullenmem mümkün değildir. Bu bağlamda siz değerli parti yoldaşlarım adına ilkesel bir duruş sergilenme zorunluluğu hasıl olduğundan il başkanlığı görevinden ayrılma kararını hayata geçirme zorunda kaldım."

Kozay, yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, partilerinin yerelde ve genelde iktidar olması için mücadele edeceğini aktardı.(AA)


Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi! Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçerizErdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz
Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim adana CHP emrah kozay istifa

En Çok Okunan Haberler

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Mansur Yavaş'tan flaş açıklama: 10 puan öndeyim

Diğer Haberler
Erdoğan'dan Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne yol tepkisi

Erdoğan'dan Muğla'da belediyeye tepki: Dinlemeyiz vurur geçeriz

Usta sanatçı Güven Hokna, Üsküdar Belediye Başkan adayı oldu

Usta sanatçı belediye başkan adayı oldu! İşte o ilçe...

Yerel seçim son anket sonuçları! İstanbul ve Ankara'da hangi parti, kim önde?

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa mitinginde duyurdu! 81 ile yazı gönderildi

Erdoğan duyurdu! 81 ile yazı gönderildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'dan adaylık açıklaması

Burhanettin Kocamaz'dan adaylık açıklaması: Önümüzü kestiler

Erdoğan'dan Kemal Derviş çıkışı: Nerede o zat?

Erdoğan'dan Kemal Derviş çıkışı: Nerede o zat?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.