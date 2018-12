CHP, ADAYINI TANITTI. KILIÇDAROĞLU: İMAMOĞLU İSTANBUL'DA BİR TARİH YAZACAK

Gökhan ÇELİK - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu düzenlediği bir toplantı ile tanıttı. Toplantıya katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl içinde İstanbul'da bir tarih yazacağına yürekten inanıyorum. Bütün İstanbullu işte yıllardır aradığım ama bulamadığım belediye başkanı diyecek" dedi. Ekrem İmamoğlu ise, "Bugün bugün burada tarihi bir yolculuğa başlıyoruz. Bu yolculuğun sonunda kazanan İstanbul ve tüm hemşerilerimiz olacak." dedi. Haliç Kongre Merkezi’den yapılan tanıtım toplantısına başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, CHP Milletvekilleri, CHP ve İyi Parti İstanbul İl yöneticileri ile çok sayıda CHP üyesi, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Saat 11.00 sıralarında başlayan toplantıda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, “İstanbul sıradan bir kent değil. İstanbul’u yönetmek için deneyim, bilgi ve birikim lazım. Bu irade de Ekrem İmamoğlu'nda var. İstanbul’u yönetmek sıradan bir olay değil. Bilgi, birikim ve deneyime ihtiyaç var. Biz adayı bunları düşünerek adayımızı belirledik.ö şeklinde konuştu.

"Yönetenlerin 'biz sana ihanet ettik' itirafında bulundukları bir İstanbul. Bunu itiraf ettiren İstanbul'un ruhudur kimliğidir aslında" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "O kimliğe baktığınızda yıllardır yönettiğiniz bir kente nasıl ihanet ettiğinizi görüyorsunuz. İstanbul ihanet edilmemesi gereken, korunması gereken bir kenttir. İstanbul'u yönetmek için bilgiye deneyime birikime ihtiyacınız var. İnsanlar hayatlarının önemli kısmını yollarda değil çalıştıkları mekanlarda geçirmeliler. Belediyecilik üretmek ve istihdam yaratmak demektir. Fabrika da kurabilirsiniz kütüphane de kreş de. Her türlü yatırımı yaparak istihdam yaratabilirsiniz. Kadıköy'ü Beşiktaş'ı eleştirirler oralarda oturanlar kaymak tabaka diye. 20-25 yıldır İstanbul'u yönetiyorsun bütün İstanbul'u kaymak tabakası yapsana. İstanbul'u yaşanabilir bir kent haline getirmek İmamoğlu'nun sorumluluğundadır. Tasarrufun yerinde yapılması gerekiyor. Herkesin İstanbul'a gülerek oynayarak gelmesi lazım.

İstanbul’un pek çok sanatçı için ilham kaynağı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İstanbul'a aşık olursunuz. Bu kent sizi yürekten yakalar. Burası Fatih’in fetih ettiği ve bize emanet ettiği bir kenttir. İstanbul’u Fatih’in fethettiği ve bize emanet ettiği bir ruhla yönetmek zorundayız. Çünkü İstanbul’u alan kahraman, buranın ne olduğunu çok iyi biliyordu. Burası her şeyi ile çok güzel bir kenttir. O güzellikleri izlerken şair olmanız elde değil. Hep beraber İstanbul’u doya doya seyrederiz" İfadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, yönetecek kişinin kavga değil bütün kenti kucaklaması gerektiğini belirterek, "Ekrem İmamoğlu böyle bir yapıya sahip mi? Evet. Örnek, Beylikdüzü 7 rengi orada tutan arkadaşımız, İstanbul'u seven arkadaşımız. İstanbul için yapacağımız çok şey var" dedi.

Biz İstanbul'u, İstanbulluyu seviyoruz. İki şey istiyorum ben belediye başkanı arkadaşlarımdan. Seçildiğin andan itibaren bütün beldeye hizmet vereceksin, sana oy versin vermesin. Yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık görevi olacak. İkinci istediğimiz bir şey daha var. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Bunu da Ekrem İmamoğlu veriyor zaten. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl içinde İstanbul'da bir tarih yazacağına yürekten inanıyorum. Bütün İstanbullu işte yıllardır aradığım ama bulamadığım belediye başkanı diyecek.

İMAMOĞLU: TARİHİ BİR YOLCULUĞA BAŞLIYORUZ

Daha sonra konuşan Ekrem İmamoğlu da kendisini aday gösteren parti yöneticileri ve destekleyenlere teşekkür etti. "Bugün tarihi bir gün. Çünkü bugün burada tarihi bir yolculuğa başlıyoruz. Bu tarihi yolculuğun sonunda birlikte zafere ulaşacağız" diyen İmamoğlu, şunları söyledi: "Bu yolculuğun sonunda kazanan İstanbul ve tüm hemşerilerimiz olacak. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım. Çünkü, bu kentin geleceği için değişim zamanının geldiğini ben de herkes gibi görüyorum. İstanbul için yeni bir sayfa açmanın zamanının geldiğini de biliyorum. Bu muhteşem kentte hayat, epeyce bir süredir akıl, sağduyu ve uzlaşmayı reddeden bir yönetim anlayışıyla tam bir kaosa çevrildi. Bu kent, içinde yaşayanların hayat kalitesini mahveden bir kabusa dönüştürüldü. Doğası tahrip edildi. Kaynakları hoyratça yağmalandı. İnsanları kapalı mekanlara hapsedildi. Ayrıştırıldı, kutuplaştırıldı. İstanbul böyle devam edemez. Böyle yönetilemez. İstanbul bu yolla bir dünya kenti olamaz. İstanbul bu yolla asla mutlu olamaz. “ dedi.

Göreve hazır olduklarını ifade eden İmamoğlu, "Bu şehir ancak, genç, dinamik, yeni nesil bir yönetici tarafından yönetilebilir. Ben İstanbul’u yeniden küresel iddia sahibi bir marka kent haline getirmek için adayım. İstanbulluların mutlu ve özgür olmaları için adayım. İstanbul’un ekonomisini büyütmek, iş olanakları yaratmak ve gençlerin yeniden umudu haline getirmek için adayım. İstanbul’u yaşanılır bir çevreye kavuşturmak, dünyanın yetenekli insanlarını ve kalıcı yatırımları çekecek bir cazibe merkezi yapmak için adayım. Ben, cesaretimi bu kentin insanlarından alıyorum. O insanların, iyiye, güzele duyduğu ihtiyaçtan alıyorum. Başarıyı görünce verdiği sonsuz destekten alıyorum. Ben bu şehrin insanlarına, siz değerli İstanbullulara inanıyorum. Sizlere, gençlere, kadınlara, emekçilere, esnafa, iş insanlarına, her yaştan, her kökenden, her hayat tarzından hemşerilerime; en çok da bu şehrin o güzel çocuklarına inanıyorumö şeklinde konuştu.