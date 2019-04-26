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CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer:

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2019 12:55 | Son Güncelleme

"Aşı yaptırmanın zorunlu olmasıyla ilgili kanun teklifleri bir an önce gündeme alınmalıdır" - "Aşı karşıtları birçok argüman ortaya atıyor ama hiçbirinin bilimsel gerçekliği bulunmuyor"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, aşı yaptırmanın zorunlu olmasıyla ilgili Meclis komisyonlarında bekleyen kanun tekliflerinin bir an önce gündeme alınmasını istedi.

Taşcıer, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), 24-30 Nisan tarihlerini Dünya Aşı Haftası olarak belirlediğini anımsattı.

Yapılan tüm çalışmalara rağmen, dünyada her yıl 2 milyon insanın aşılama ile önlenebilecek hastalıklar neticesinde hayatını kaybettiğini belirten Taşcıer, "Dünya tarihi boyunca, bulaşıcı hastalıklar insanlığın en önemli sorunlarından biri olmuştur. Bilimin gelişimiyle, bu hastalıklarla mücadelede bilinen en etkili yolun başında da aşılama gelmektedir. UNICEF'in yayınladığı istatistiklere göre önlenebilir altı hastalık, boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, çocuk felci ve verem sebebiyle tüm dünyada gerçekleşen çocuk ölümleri 1989 yılında 5 milyon civarında iken gelişen aşılama uygulamaları sayesinde bu oran günümüzde 100 bin dolaylarına geriledi." dedi.

DSÖ'nün, kızamık aşısı yapılmadığında yılda 2,7 milyon çocuğun kızamık yan etkileri nedeniyle öleceğini öngördüğünü ifade eden Taşcıer, şunları kaydetti:

"Son yıllarda aşı karşıtlığının bir salgın gibi artış gösterdiğini endişeyle takip ediyoruz. Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre 2011 yılında ailelerin aşıyı reddetmesi nedeniyle aşı olmayan çocukların sayısı sadece 183'tü. Ama bu sayı 2017'ye gelindiğinde 23 bine çıkmış durumda. 2 yıl daha geçti ve bu sayı çok daha arttı. Bu yanlış bilinç salgını, açıkça halk sağlığını tehdit ediyor. Aşı karşıtları birçok argüman ortaya atıyor ama hiçbirinin bilimsel gerçekliği bulunmuyor. Örneğin aşıların otizme yol açtığı gibi hiçbir kanıtı olmayan düşünceler, insan vücuduna zararlı maddelerin olduğu gibi yanlış bilgiler var.
Toplumda küçük de olsa böyle bir kesimin bulunması zaman içinde salgın hastalıkların baş göstermesine neden olacak.
Aşı karşıtları, yalnızca kendilerinin ve çocuklarının sağlıklarını değil, tüm çocukları ve tüm toplumun sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle bu sorun, kişilerin tercih hakkına bırakılmayacak kadar önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Bu soruna karşı gerek Anayasa gerekse uluslararası hukuk metinleri devletlere görevler yüklemiştir. Dolayısıyla günden güne artan aşı karşıtlığının önlenmesi için eğitimin yanında yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır."

Bu konuyla ilgili hazırladığı yasa teklifini Meclis Başkanlığına sunduğunu anımsatan Taşcıer, "Teklife göre, 13 hastalığa karşı aşıları yaptırmak zorunlu hale gelecek. Çocuklara bu aşıların yapılması ücretsiz olacak ve veli rızası da aranmayacak. Eğer yasaya rağmen zorunlu aşı reddedilirse, öncelikle iki aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek. Tekrarı halinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilecek." bilgisini aktardı.

Taşcıer, aşı yaptırmanın zorunlu olmasıyla ilgili bir başka teklifin daha komisyonda beklediğini belirterek, bu tekliflerin bir an önce gündeme alınmasını istedi.

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