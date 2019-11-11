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CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin:

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 14:07 | Son Güncelleme

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in verdiği cevaba göre, Kaz Dağları bölgesinde 115 maden arama ruhsatı verildi"

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in verdiği cevaba göre, Kaz Dağları bölgesinde 115 maden arama ruhsatı verildi." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kaz Dağları'ndaki madencilik faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in cevaplaması istemiyle verdiği soru önergelerine cevap geldiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in imzasıyla gönderilen cevaba göre, Kaz Dağları bölgesinde 115 maden arama ruhsatı verildiğini, bunlardan 107'sinin yerli firmada, 8'inin yabancı firmada bulunduğunu aktaran Şahin, yine 164 tane firmaya işletme ruhsatı verildiğini, bunun 148 tanesinin yerli 16 tanesinin de yabancı firmada olduğunu dile getirdi.

Milli park alanlarında, doğal ve tabiat güzelliklerinin bulunduğu alanlarda madencilik faaliyetlerinin yapılmasının uygun bulunmadığına dair hazırladığı bir kanun teklifini de Meclis Başkanlığına sunduğunu ifade eden Şahin, milli parkın sınırlarına 50 kilometreden daha yakında maden arama işletme ruhsatı verilmemesini, verilen ruhsatların iptal edilmesi ve işletmelerin durdurulmasını, öncelikle arama ve işletme ruhsatlarının doğal güzelliklerin dışındaki bölgeler için verilmesini teklif ettiklerini anlattı.

Şahin, Kaz Dağları'ndaki güzelliklerin yer altında değil, yer üstünde olduğuna dikkati çekerek, "Gelecek nesillere daha güzel, yaşanabilir, çevre ile dost bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Madencilik faaliyetlerinin 'yeşil madencilik' anlayışıyla yapılması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

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CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin Kaz Dağları

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