CHP bu sözlerle karışacak! Kartal Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri

CHP'li Öz, Kartal Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yaptığı toplantıda açıklamalarda bulundu. ''Son kurultayda genel başkanı destekleyen biriyim. Parti kendi çıkarlarını daha önde tutanlar tarafından yardımcı olarak yönetilmeye çalışıldığı zaman, sonuçlarının ne olduğunu görüyoruz" diyen Öz, sözlerine "Bizim Genel Başkanımızın da bir özelliği vardır. Önüne bir kasa domates koy, içinde bir tane çürük varsa onu bulup çıkarıp Genel Başkan Yardımcısı yapıyor. Dolayısıyla o kasaya çürük domatesi koymadan seçmesini sağlamamız lazım. Bu konuda da böyle düşünüyorum" diye devam etti.

"ADAY OLMAYACAĞIM"



Yerel seçimlerde Belediye Başkanlığı için aday olmayacağını belirten Öz şunları kaydetti:

"Parti, ilçe il, Genel Merkez bana nerede ihtiyaç duyarsa orada olacağım. Herkes aday adayı da aday da olabilir." (Akşam)

